DESLUMBRANTE

Thais Carla impressiona em baile luxuoso após perder mais de 50 kg

Influenciadora surge elegante em vestido dourado no evento beneficente em São Paulo

Heider Sacramento

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 11:26

Thais Carla brilha em baile luxuoso após eliminar mais de 50 quilos. Crédito: Reprodução

A influenciadora Thais Carla, de 33 anos, chamou atenção durante o Baile do BB, organizado por Betinho Pacheco no último sábado (16), no Hotel Rosewood, em São Paulo. Em plena fase de transformação física, ela apareceu com um vestido longo de paetês dourados e saia de plumas, esbanjando elegância e leveza.

Thais, que mora em Salvador com o marido e as filhas, passou por cirurgia bariátrica em abril e já eliminou mais de 50 quilos, incluindo 30 quilos perdidos antes do procedimento. Sobre a escolha do look, ela destacou a importância de se sentir confiante e confortável: “Quis um vestido que combinasse com meu momento e me fizesse sentir leve”, disse a influenciadora.

Thais Carla brilha em baile luxuoso 1 de 7

Para complementar o visual da noite, Thais apostou em um coque clássico repartido ao meio e maquiagem discreta, com batom nude combinando com o tom do vestido.