ASTROLOGIA

Descubra os signos mais sortudos do mês e onde os astros podem favorecer sua vida

Quatro signos recebem energias especiais em áreas como amor, finanças e criatividade

Heider Sacramento

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 10:45

Leão, Sagitário, Touro e Peixes estão entre os signos mais sortudos Crédito: Reprodução/Freepik

A cada mês, a movimentação dos astros influencia oportunidades, boas notícias e pequenas “ajudas do destino”. Enquanto alguns signos enfrentam desafios, outros recebem aspectos favoráveis que iluminam o caminho. Confira quais são os mais sortudos deste mês.

Leão: brilho e oportunidades

Com o Sol forte em seu signo, os leoninos ganham destaque, reconhecimento e chances de crescimento. Os astrólogos afirmam que é hora de se posicionar, mostrar talentos e correr atrás do que deseja. No amor, encontros marcantes podem acontecer.

Sagitário: novos horizontes

Os sagitarianos sentem expansão em estudos, viagens e contatos que abrem portas. Os especialistas explicam que essa energia favorece quem deseja mudar de cenário ou se arriscar em algo novo. O otimismo será seu maior aliado para atrair sorte.

Touro: segurança e ganhos

Touro recebe estabilidade financeira e boas oportunidades de negócio. Segundo a previsão, é um momento favorável para negociações, aumento de renda e fortalecimento da vida a dois. A segurança emocional também deve se intensificar.

Peixes: inspiração e conexões