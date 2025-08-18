Descubra os signos mais sortudos do mês e onde os astros podem favorecer sua vida

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 10:45
A cada mês, a movimentação dos astros influencia oportunidades, boas notícias e pequenas “ajudas do destino”. Enquanto alguns signos enfrentam desafios, outros recebem aspectos favoráveis que iluminam o caminho. Confira quais são os mais sortudos deste mês.
Leão: brilho e oportunidades
Com o Sol forte em seu signo, os leoninos ganham destaque, reconhecimento e chances de crescimento. Os astrólogos afirmam que é hora de se posicionar, mostrar talentos e correr atrás do que deseja. No amor, encontros marcantes podem acontecer.
Signos do Zodíaco
Sagitário: novos horizontes
Os sagitarianos sentem expansão em estudos, viagens e contatos que abrem portas. Os especialistas explicam que essa energia favorece quem deseja mudar de cenário ou se arriscar em algo novo. O otimismo será seu maior aliado para atrair sorte.
Touro: segurança e ganhos
Touro recebe estabilidade financeira e boas oportunidades de negócio. Segundo a previsão, é um momento favorável para negociações, aumento de renda e fortalecimento da vida a dois. A segurança emocional também deve se intensificar.
Peixes: inspiração e conexões
Peixes conta com uma maré de inspiração e sensibilidade ampliada, beneficiando a vida criativa e os relacionamentos. “Pessoas importantes podem surgir, trazendo apoio, afeto e oportunidades inesperadas. Confie na sua intuição”, orienta o especialista.