ACIDENTE

Dupla sertaneja se manifesta após caminhão atropelar 6 pessoas em show

Artistas esclarecem que motorista sofreu mal súbito durante a movimentação

Heider Sacramento

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 10:17

Caminhão de apoio de Diego & Victor Hugo atropela 6 pessoas Crédito: Reprodução/Instagram

A dupla sertaneja Diego & Victor Hugo se pronunciou após um caminhão-baú que transportava equipamentos de som atropelar seis pessoas na madrugada de domingo (17), em Itaberaí, Goiás, após um show da dupla. De acordo com os artistas, o motorista sofreu um mal súbito durante a manobra do veículo.

Em nota publicada no Instagram, a dupla afirmou: “A dupla Diego & Victor Hugo lamenta profundamente o incidente ocorrido após o show em Itaberaí/GO, na madrugada de 17/08. Durante a movimentação de um caminhão de apoio, o motorista sofreu um mal súbito, ocasionando ferimentos em algumas pessoas. Felizmente não houve vítimas fatais.”

Segundo os artistas, o motorista apresentou um princípio de infarto, foi socorrido e submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. “Em seguida, prestou todos os esclarecimentos às autoridades”, detalharam. A dupla reforçou que prestará total apoio às vítimas e às investigações: “Reiteramos nossa solidariedade às vítimas e suas famílias e reforçamos que já está sendo prestado todo apoio necessário.”

O acidente ocorreu nas imediações do Espaço de Eventos Dorival José da Silva. Enquanto manobrava o caminhão, o motorista perdeu o controle e atingiu parte da estrutura de banheiros químicos do local.