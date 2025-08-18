Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dupla sertaneja se manifesta após caminhão atropelar 6 pessoas em show

Artistas esclarecem que motorista sofreu mal súbito durante a movimentação

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 10:17

Caminhão de apoio de Diego & Victor Hugo atropela 6 pessoas
Caminhão de apoio de Diego & Victor Hugo atropela 6 pessoas Crédito: Reprodução/Instagram

A dupla sertaneja Diego & Victor Hugo se pronunciou após um caminhão-baú que transportava equipamentos de som atropelar seis pessoas na madrugada de domingo (17), em Itaberaí, Goiás, após um show da dupla. De acordo com os artistas, o motorista sofreu um mal súbito durante a manobra do veículo.

Em nota publicada no Instagram, a dupla afirmou: “A dupla Diego & Victor Hugo lamenta profundamente o incidente ocorrido após o show em Itaberaí/GO, na madrugada de 17/08. Durante a movimentação de um caminhão de apoio, o motorista sofreu um mal súbito, ocasionando ferimentos em algumas pessoas. Felizmente não houve vítimas fatais.”

Caminhão atropela seis pessoas

Caminhão de apoio de Diego & Victor Hugo atropela 6 pessoas por Reprodução/Instagram
Caminhão de apoio de Diego & Victor Hugo atropela 6 pessoas por Reprodução/Instagram
Caminhão de apoio de Diego & Victor Hugo atropela 6 pessoas por Reprodução/Instagram
1 de 3
Caminhão de apoio de Diego & Victor Hugo atropela 6 pessoas por Reprodução/Instagram

Segundo os artistas, o motorista apresentou um princípio de infarto, foi socorrido e submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. “Em seguida, prestou todos os esclarecimentos às autoridades”, detalharam. A dupla reforçou que prestará total apoio às vítimas e às investigações: “Reiteramos nossa solidariedade às vítimas e suas famílias e reforçamos que já está sendo prestado todo apoio necessário.”

Leia mais

Confira 5 alimentos infalíveis que ajudam a proteger a visão

Sombras monocromáticas: como usar técnica que conquistou as famosas

Não perca o foco: confira 7 receitas fit para os dias frios

O acidente ocorreu nas imediações do Espaço de Eventos Dorival José da Silva. Enquanto manobrava o caminhão, o motorista perdeu o controle e atingiu parte da estrutura de banheiros químicos do local.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, quatro das vítimas foram encaminhadas a hospitais com suspeita de fraturas, enquanto outras duas receberam atendimento no local e foram liberadas. O motorista também recebeu atendimento médico e foi levado ao hospital.

Leia mais

Imagem - Pais de adolescentes ‘protegidos’ de Hytalo Santos recebiam mesada de até R$ 3 mil

Pais de adolescentes ‘protegidos’ de Hytalo Santos recebiam mesada de até R$ 3 mil

Imagem - Fátima se joga das escadas na tentativa de perder bebê em ‘Vale Tudo’ nesta segunda (18)

Fátima se joga das escadas na tentativa de perder bebê em ‘Vale Tudo’ nesta segunda (18)

Imagem - Neta de Raul Gil acusa tio de censurar falas sobre a família: ‘Não podemos mais falar nada’

Neta de Raul Gil acusa tio de censurar falas sobre a família: ‘Não podemos mais falar nada’

Mais recentes

Imagem - Prato brasileiro é eleito um dos 10 melhores do mundo

Prato brasileiro é eleito um dos 10 melhores do mundo
Imagem - Joga as cascas do alho e da cebola no lixo? Saiba como usar e garantir mais saúde ao corpo

Joga as cascas do alho e da cebola no lixo? Saiba como usar e garantir mais saúde ao corpo
Imagem - Descubra os signos mais sortudos do mês e onde os astros podem favorecer sua vida

Descubra os signos mais sortudos do mês e onde os astros podem favorecer sua vida

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11,4 mil
01

Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11,4 mil

Imagem - ‘Diaba Loira’: sucessão, mãe executada e milhares de seguidores
02

‘Diaba Loira’: sucessão, mãe executada e milhares de seguidores

Imagem - Cadela emociona ao encontrar cobertor de tutora em parque; confira história
03

Cadela emociona ao encontrar cobertor de tutora em parque; confira história

Imagem - Tiroteio em invasão de facção causa terror no Tororó: '10 minutos de bala'
04

Tiroteio em invasão de facção causa terror no Tororó: '10 minutos de bala'