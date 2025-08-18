CASOS DE FAMÍLIA

Neta de Raul Gil acusa tio de censurar falas sobre a família: ‘Não podemos mais falar nada’

Raquel Gil diz que tio proibiu ela e a mãe de falar sobre a família por ordem judicial

Heider Sacramento

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 08:50

Raquel Gil diz que tio proibiu ela e a mãe de falar sobre a família Crédito: Reprodução/Instagram

Raquel Gil, 25, neta do apresentador Raul Gil, acusou o tio, Raul Gil Junior, de tentar censurar declarações sobre a família. Em vídeo publicado no Instagram, a jovem relatou que ela e a mãe receberam uma ordem extrajudicial que restringe comentários públicos sobre seus parentes.

“Provavelmente não me conhecem porque fico na minha, nunca falei nada porque nunca senti a necessidade. A gente recebeu uma ordem extrajudicial vinda do meu tio, ou seja, meu próprio sangue, que a gente não pode falar da família na qual a gente nasceu, cresceu, à qual a gente supostamente pertence, a gente não pode falar mais nada”, afirmou Raquel.

Segundo a neta de Raul Gil, qualquer comentário pode resultar em ação indenizatória. “Estamos correndo o risco de uma ação indenizatória caso a gente fale alguma coisa que eles considerem que vai além da liberdade de expressão, mesmo que seja nossa própria vida, nossa própria história. A gente não pode mudar o nosso sangue, não pode mudar nosso DNA, não pode mudar o sobrenome que a gente tem. Não temos o direito de falar que supostamente não nos pertence mais”, declarou.

Raquel explicou que decidiu se pronunciar publicamente porque sua mãe já havia assumido essa posição em diversas ocasiões. “A minha mãe já tomou a frente tantas vezes dessa luta para defender a gente e sempre fiquei quieta porque não gosto de exposição, mesmo cantando, eu sei, irônico. Como ela já tomou muito, resolvi ser quem fala agora”, disse.

A jovem ainda pediu que os seguidores não façam perguntas sobre a família: “Por favor, não perguntem mais da família, do meu avô, do meu tio, da minha avó, porque a gente não pode mais falar nada, se não a gente vai ser processada.”