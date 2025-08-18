POLÊMICA

Kamylinha Santos se pronuncia sobre relação com Hytalo Santos: ‘Só queria viver minha vida em paz’

Adotada pelo influenciador aos 12 anos, ela garante que nunca houve exploração

Heider Sacramento

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 07:51

Kamylinha Santos se pronuncia sobre Hytalo Santos Crédito: Reprodução/Record

Kamylinha Santos quebrou o silêncio neste domingo (17) e falou pela primeira vez sobre sua relação com o influenciador Hytalo Santos, em entrevista ao “Domingo Espetacular”, da Record. “Eu era fã dele quando ele morava lá em Cajazeiras. Eu sempre gostei de dança. Sempre gostei de dançar. Então, eu postava vídeo dançando. Nunca teve negócio de exploração, nunca teve. Eu sou assim. Gosto de dançar, entendeu? Mas também gosto de viver minha vida. Eu só queria viver minha vida em paz com ele. Só”, declarou.

Adotada por Hytalo aos 12 anos, Kamylinha reforçou que sempre buscou viver longe de polêmicas. “Minha paixão pela dança sempre foi genuína e nunca houve qualquer tipo de exploração”, afirmou.

A fala da jovem acontece poucos dias após a prisão de Hytalo Santos e seu marido, Israel Nata Vicente, em Carapicuíba, São Paulo, na sexta-feira (15). Ambos foram detidos sob suspeita de tráfico de pessoas e exploração sexual infantil, com mandados expedidos pela Justiça da Paraíba. Investigações conduzidas pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho apontaram que Hytalo explorava menores para produção de conteúdos lucrativos nas redes sociais.

Após a prisão, a defesa de Hytalo entrou com pedido de habeas corpus, negado pela Justiça. Em audiência de custódia, a decisão se manteve, mantendo ambos atrás das grades. A Secretaria de Administração Penitenciária não divulgou a unidade para onde foram transferidos, enquanto a defesa continua contestando as acusações.