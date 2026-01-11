Descubra a multa de R$ 195 e que dá 5 pontos na carteira por um erro que quase todo motorista comete

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 13:00
Adesivos, enfeites e acessórios fazem parte da rotina de muitos motoristas. O problema é que, no para-brisa, esses itens podem reduzir a visibilidade e gerar multas previstas em lei.
A legislação brasileira trata o vidro dianteiro como área crítica para a segurança. Qualquer interferência visual pode ser motivo de autuação durante uma fiscalização.
Com operações mais rigorosas e uso de tecnologia, condutas antes ignoradas passaram a ser penalizadas. Conhecer as regras evita pontos na CNH e situações desagradáveis.
O Código de Trânsito Brasileiro define o para-brisa como item indispensável. Pelo artigo 230, conduzir o veículo com equipamento ineficiente configura infração grave.
Já o artigo 231 permite classificar como infração média qualquer objeto que reduza o campo de visão do condutor. A análise depende da interferência causada durante a condução.
As penalidades incluem multa entre R$ 130,16 e R$ 195,23, além de quatro ou cinco pontos na CNH. Em alguns casos, o veículo pode ser retido para ajuste imediato.
Adesivos de grandes dimensões são comuns e problemáticos. Colados no para-brisa, eles dificultam a visualização da via e aumentam o risco em manobras rápidas.
Enfeites presos ao retrovisor também entram na lista. Apesar do apelo pessoal, eles se movimentam com o carro e podem tirar a atenção do motorista.
Suportes de celular, GPS e câmeras veiculares causam problemas quando mal instalados. Se ocuparem a área central do vidro, comprometem a segurança e podem gerar multa.
As películas seguem critérios específicos. A transparência mínima exigida no para-brisa é de 75%, garantindo visão adequada mesmo em condições adversas.
Películas espelhadas são proibidas. A faixa degradê no topo do vidro é permitida apenas dentro do limite de 25 centímetros e sem interferir na visibilidade.
Para dispositivos essenciais, a orientação é clara. Eles devem ser instalados de forma discreta, fora do campo visual principal, priorizando sempre a segurança.
No trânsito, menos é mais. Um para-brisa livre melhora a visibilidade, reduz riscos e ajuda a evitar multas que poderiam ser facilmente prevenidas.