Breno faz ameaças e promete revanche após descobrir planos de rivais no Quarto Secreto do BBB 26

Brother já falou em "volta" contra aliados e adversários

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de março de 2026 às 07:55

Breno no quarto secreto do BBB 26
Breno no quarto secreto do BBB 26

A estadia de Breno no Quarto Secreto do BBB 26 foi suficiente para transformar desconfianças em certezas. Escolhido pelo público para ser 'eliminado' no Paredão Falso, com 54,66% da média dos votos, o biólogo ganhou acesso privilegiado às conversas da casa e tem acompanhado, em tempo real, análises e articulações que envolvem diretamente seu nome.

Um dos momentos que mais o impactaram foi a avaliação de Alberto Cowboy sobre sua permanência. Ao escutar que poderia ter saído em diferentes cenários e que estaria "queimado" no jogo, Breno reagiu: “Eu estou com o Brasil. Quero dizer, acho que estou com o Brasil, ou que o Brasil está comigo”, declarou.

Mesmo reconhecendo a habilidade estratégica do adversário, fez questão de deixar claro que não pretende recuar. “Pelo jogo, parabéns. Mas que eu quero te tirar, eu quero”, afirmou. Em seguida, chamou a postura do rival de “horrível” e “manipulador” e incluiu Jonas Sulzbach e Marciele Albuquerque na lista de alvos que pretende enfrentar.

As falas de Marciele no raio-x, desejando sua eliminação, também renderam reação imediata. “Logo estou voltando, Marci. Se prepara”, avisou ele, antecipando um possível confronto.

Babu Santana igualmente entrou na mira após falar sobre jogadores que estariam "em cima do muro" e citar Breno entre eles. Ao ouvir o comentário, o brother foi direto: “Foi, vai ter volta”.

Até o momento, o Pipoca tem mostrado vontade de acertar contas quando surpreender os colegas com o seu retorno ao confinamento, marcado para o programa ao vivo desta quarta-feira (4). Ele ainda viu Ana Paula Renault falando sobre possíveis reviravoltas e confirmou que fará o possível para que elas aconteçam, sinalizando que pretende usar de forma estratégica as informações privilegiadas que tem conseguido.

Breno ainda usou o quadro tático para organizar alianças e conflitos. Demonstrou proximidade com Juliano Floss e Samira Sagr, mas avaliou a relação entre Ana Paula Renault e Milena Lages como um "campo minado". Também chamou Gabriela Saporito de falsa. E ainda foi certeiro ao usar um de seus cards disponíveis para escutar uma conversa do grupo rival planejando colocar Juliano Floss no Paredão.

Juliano foi, inclusive, o escolhido por Breno para dividir a experiência no Quarto Secreto. Os dois retornam juntos ao confinamento na noite desta quarta-feira (4), com conhecimento detalhado das alianças adversárias e disposição declarada para promover uma reviravolta na casa.

Tags:

Bbb Paredão bbb 26 big Brother Brasil Bbb26 Breno Juliano Floss

