GOIÁS

Caminhão de dupla sertaneja invade evento e atropela seis pessoas

Motorista passou mal

O caminhão-baú que transportava equipamento da dupla sertaneja Diego & Victor Hugo atropelou seis pessoas nas imediações do Espaço de Eventos Dorival José da Silva, em Itaberaí, na madrugada deste domingo (17). A dupla interpreta a música “Tubarões”, que figura entre as mais tocadas no Brasil atualmente. O acidente ocorreu após o motorista do caminhão passar mal enquanto manobrava o veículo. Ele perdeu o controle do caminhão e acabou atingindo parte da estrutura de banheiros químicos do show.

Em nota ao Metrópoles, a produção Diego & Diego lamentou profundamente o incidente ocorrido após o show em Itaberai/GO. “Durante a movimentação de um caminhão de apoio, o motorista sofreu um mal súbito, ocasionando ferimentos em algumas pessoas. Felizmente não houve vítimas fatais. O motorista foi socorrido, diagnosticado com princípio de infarto e submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo. Em seguida, prestou todos os esclarecimentos às autoridades. Reiteramos nossa solidariedade às vítimas e suas famílias e reforçaRos que já está sendo prestado todo apoio necessário”.