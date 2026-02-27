Acesse sua conta
Advogada e policial achados mortos foram encontrados pela mãe dela

Arma foi localizada no quarto ao lado dos corpos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 10:07

Policial penal e esposa advogada são encontrados mortos
Policial penal e esposa advogada são encontrados mortos Crédito: Reprodução

A investigação sobre as mortes da advogada Sara Núbia Siqueira Guedes Torres, de 39 anos, e do policial penal Rogério Naves de Lima, de 49, ainda está no começo, mas uma arma foi localizada no quarto onde o casal foi encontrado sem vida na quarta-feira (25).

Segundo a Polícia Militar, os dois apresentavam marcas de tiro e estavam dentro da residência, no bairro Vila São João. De acordo com o tenente-coronel Thiago Salum, comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, a arma estava ao lado do corpo de Sara. “A princípio, homicídio seguido de suicídio”, afirmou Salum ao portal G1, ressaltando que as circunstâncias exatas dependem do avanço das apurações conduzidas pela Polícia Civil.

O caso está sob responsabilidade da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) da capital, que informou que a investigação ainda se encontra em fase inicial. A Polícia Científica de Goiás também atua na análise técnica da cena.

Os corpos foram encontrados pela mãe da advogada. Ela decidiu ir até a casa da filha após não conseguir contato por telefone. Ao chegar ao imóvel, localizou o casal no quarto, já sem sinais vitais.

Rogério e Sara eram sócios de um escritório de advocacia no Setor Bela Vista, em Goiânia. Apesar disso, a OAB Goiás e a Polícia Penal informaram que Rogério estava licenciado da advocacia - condição que preserva a inscrição na Ordem, mas impede o exercício da profissão.

Em nota, a OAB Goiás lamentou as mortes e informou que já fez contato com as autoridades policiais, “colocando-se à disposição para contribuir com a elucidação do caso”. A Polícia Penal também se manifestou nas redes sociais, prestando solidariedade a familiares e amigos. “Que Deus conceda conforto, força e fé para atravessar este momento de dor”, declarou a instituição.

O velório de Rogério está previsto para as 8h desta sexta-feira (27), no Memorial Pax Aliança, em Itapaci, cidade da região central do estado onde ele nasceu. O sepultamento deve ocorrer às 11h, no cemitério municipal do município.

