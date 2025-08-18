NOVELA DAS 9

Fátima se joga das escadas na tentativa de perder bebê em ‘Vale Tudo’ nesta segunda (18)

Maria de Fátima se desespera com gravidez inesperada, descobre mentiras e planeja prejudicar Solange

Heider Sacramento

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 09:21

Fátima se joga das escadas em ato desesperado Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo de “Vale Tudo”, que vai ao ar na segunda-feira (18) na Globo, promete fortes emoções. Maria de Fátima (Bella Campos) protagoniza uma cena dramática ao se jogar das escadas do Teatro Municipal em tentativa desesperada de perder a criança que espera de César (Cauã Reymond).

O ato ocorre após Celina (Malu Galli) mentir sobre a esterilidade de Afonso (Humberto Carrão) e ameaçar revelar ao sobrinho que é amante de César. No entanto, Fátima logo percebe que não perdeu a gravidez e descobre que Celina estava mentindo: Afonso pode, sim, ter filhos. A revelação se complica ainda mais ao descobrir que Solange (Alice Wegmann) também está grávida, fazendo Fátima suspeitar que os filhos possam ser de Afonso.

Vale Tudo: Fátima 1 de 14

Raquel (Taís Araújo) presencia Maria de Fátima sendo levada ao hospital. Em choque, a jovem se desespera ao saber que a gravidez continua, enquanto a médica confirma a situação para Afonso. Celina confronta Fátima, aumentando a tensão da trama.

Afonso também percebe algo estranho quando nota o desaparecimento de uma pasta de relatórios da TCA. Maria de Fátima, por sua vez, sugere a César que os gêmeos de Solange podem ser de Afonso e descobre, após subornar uma funcionária do laboratório, que o exame apresentado por Celina é falso.