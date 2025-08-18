Fátima se joga das escadas na tentativa de perder bebê em ‘Vale Tudo’ nesta segunda (18)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 09:21
O capítulo de “Vale Tudo”, que vai ao ar na segunda-feira (18) na Globo, promete fortes emoções. Maria de Fátima (Bella Campos) protagoniza uma cena dramática ao se jogar das escadas do Teatro Municipal em tentativa desesperada de perder a criança que espera de César (Cauã Reymond).
O ato ocorre após Celina (Malu Galli) mentir sobre a esterilidade de Afonso (Humberto Carrão) e ameaçar revelar ao sobrinho que é amante de César. No entanto, Fátima logo percebe que não perdeu a gravidez e descobre que Celina estava mentindo: Afonso pode, sim, ter filhos. A revelação se complica ainda mais ao descobrir que Solange (Alice Wegmann) também está grávida, fazendo Fátima suspeitar que os filhos possam ser de Afonso.
Vale Tudo: Fátima
Raquel (Taís Araújo) presencia Maria de Fátima sendo levada ao hospital. Em choque, a jovem se desespera ao saber que a gravidez continua, enquanto a médica confirma a situação para Afonso. Celina confronta Fátima, aumentando a tensão da trama.
Afonso também percebe algo estranho quando nota o desaparecimento de uma pasta de relatórios da TCA. Maria de Fátima, por sua vez, sugere a César que os gêmeos de Solange podem ser de Afonso e descobre, após subornar uma funcionária do laboratório, que o exame apresentado por Celina é falso.
O capítulo reserva ainda a continuação do plano de vingança de Maria de Fátima contra Solange. Enquanto César distrai Sardinha (Lucas Leto) e Solange na Tomorrow, Fátima invade a casa da diretora de criação para manipular seus remédios, mostrando que não medirá esforços para atingir seus objetivos.