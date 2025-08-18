Acesse sua conta
Fátima se joga das escadas na tentativa de perder bebê em ‘Vale Tudo’ nesta segunda (18)

Maria de Fátima se desespera com gravidez inesperada, descobre mentiras e planeja prejudicar Solange

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 09:21

Fátima se joga das escadas em ato desesperado
Fátima se joga das escadas em ato desesperado

O capítulo de “Vale Tudo”, que vai ao ar na segunda-feira (18) na Globo, promete fortes emoções. Maria de Fátima (Bella Campos) protagoniza uma cena dramática ao se jogar das escadas do Teatro Municipal em tentativa desesperada de perder a criança que espera de César (Cauã Reymond).

O ato ocorre após Celina (Malu Galli) mentir sobre a esterilidade de Afonso (Humberto Carrão) e ameaçar revelar ao sobrinho que é amante de César. No entanto, Fátima logo percebe que não perdeu a gravidez e descobre que Celina estava mentindo: Afonso pode, sim, ter filhos. A revelação se complica ainda mais ao descobrir que Solange (Alice Wegmann) também está grávida, fazendo Fátima suspeitar que os filhos possam ser de Afonso.

Raquel (Taís Araújo) presencia Maria de Fátima sendo levada ao hospital. Em choque, a jovem se desespera ao saber que a gravidez continua, enquanto a médica confirma a situação para Afonso. Celina confronta Fátima, aumentando a tensão da trama.

Afonso também percebe algo estranho quando nota o desaparecimento de uma pasta de relatórios da TCA. Maria de Fátima, por sua vez, sugere a César que os gêmeos de Solange podem ser de Afonso e descobre, após subornar uma funcionária do laboratório, que o exame apresentado por Celina é falso.

O capítulo reserva ainda a continuação do plano de vingança de Maria de Fátima contra Solange. Enquanto César distrai Sardinha (Lucas Leto) e Solange na Tomorrow, Fátima invade a casa da diretora de criação para manipular seus remédios, mostrando que não medirá esforços para atingir seus objetivos.

