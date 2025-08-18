Pais de adolescentes ‘protegidos’ de Hytalo Santos recebiam mesada de até R$ 3 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 09:39
O Ministério Público do Trabalho da Paraíba e a Polícia Civil detalharam o funcionamento da casa de Hytalo Santos, preso na última sexta-feira (15) acusado de exploração sexual de adolescentes e tráfico de pessoas.
Segundo as investigações divulgadas pelo "Fantástico", os pais dos jovens, considerados “protegidos” do influenciador, recebiam entre R$ 2 mil e R$ 3 mil mensais como uma espécie de mesada para permitir que os filhos morassem com Hytalo.
Mansão de Hytalo Santos
Apesar das suspeitas de exploração, conselheiros tutelares afirmaram que nunca receberam denúncias formais das famílias. A maioria dos parentes reside em Cajazeiras, cidade natal de Hytalo Santos, no interior da Paraíba.
De acordo com os procuradores, os adolescentes foram aliciados em outras cidades, levados para João Pessoa e submetidos a um regime de trabalho forçado. Após a prisão do casal, os jovens foram devolvidos às famílias.