EXPLORAÇÃO DE MENORES

Pais de adolescentes ‘protegidos’ de Hytalo Santos recebiam mesada de até R$ 3 mil

MP do Trabalho e Polícia Civil investigam exploração sexual e trabalho forçado na casa do influencer

Heider Sacramento

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 09:39

Hytalo Santos Crédito: Reprodução

O Ministério Público do Trabalho da Paraíba e a Polícia Civil detalharam o funcionamento da casa de Hytalo Santos, preso na última sexta-feira (15) acusado de exploração sexual de adolescentes e tráfico de pessoas.

Segundo as investigações divulgadas pelo "Fantástico", os pais dos jovens, considerados “protegidos” do influenciador, recebiam entre R$ 2 mil e R$ 3 mil mensais como uma espécie de mesada para permitir que os filhos morassem com Hytalo.

Apesar das suspeitas de exploração, conselheiros tutelares afirmaram que nunca receberam denúncias formais das famílias. A maioria dos parentes reside em Cajazeiras, cidade natal de Hytalo Santos, no interior da Paraíba.