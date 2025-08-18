Acesse sua conta
Pais de adolescentes ‘protegidos’ de Hytalo Santos recebiam mesada de até R$ 3 mil

MP do Trabalho e Polícia Civil investigam exploração sexual e trabalho forçado na casa do influencer

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 09:39

Hytalo Santos
Hytalo Santos Crédito: Reprodução

O Ministério Público do Trabalho da Paraíba e a Polícia Civil detalharam o funcionamento da casa de Hytalo Santos, preso na última sexta-feira (15) acusado de exploração sexual de adolescentes e tráfico de pessoas.

Segundo as investigações divulgadas pelo "Fantástico", os pais dos jovens, considerados “protegidos” do influenciador, recebiam entre R$ 2 mil e R$ 3 mil mensais como uma espécie de mesada para permitir que os filhos morassem com Hytalo.

Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba

Apesar das suspeitas de exploração, conselheiros tutelares afirmaram que nunca receberam denúncias formais das famílias. A maioria dos parentes reside em Cajazeiras, cidade natal de Hytalo Santos, no interior da Paraíba.

De acordo com os procuradores, os adolescentes foram aliciados em outras cidades, levados para João Pessoa e submetidos a um regime de trabalho forçado. Após a prisão do casal, os jovens foram devolvidos às famílias.

