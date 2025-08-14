Acesse sua conta
3 receitas de bolinho de chuva proteico para o lanche da tarde

Veja como preparar opções que equilibram muito sabor e proteínas

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 20:30

Bolinho de chuva proteico com whey protein (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)
Bolinho de chuva proteico com whey protein Crédito: Imagem: WS-Studio | Shutterstock

Poucos quitutes despertam tantas lembranças quanto o aroma de bolinho de chuva saindo da frigideira. Crocante por fora, macio por dentro e envolto em açúcar e canela, é aquele tipo de lanche que faz qualquer tarde ganhar outro clima. E para quem gosta de dar um toque diferente sem perder a essência, vale experimentar novas combinações e formatos.

A seguir, confira 3 receitas de bolinho de chuva proteico para o lanche da tarde!

Bolinho de arroz

Bolinho de chuva proteico com wheyprotein

Ingredientes

Para a massa

  • 2 ovos
  • 3 colheres de sopa de açúcar de coco
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 30 g dewhey protein sabor baunilha
  • 1/2 xícara de chá de leite desnatado
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • Óleo de coco para fritar

Para polvilhar

  • 3 colheres de sopa de açúcar de coco
  • 1 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo

Em uma batedeira, bata os ovos com o açúcar até obter um creme claro. Acrescente a farinha de aveia, o whey protein e a canela, alternando com o leite, até formar uma massa cremosa. Misture o fermento delicadamente. Aqueça o óleo de coco em uma panela em fogo médio e frite pequenas porções da massa até dourarem. Retire, escorra no papel-toalha e passe na mistura de açúcar e canela enquanto ainda estiverem quentes. Sirva em seguida

Bolinho de chuva proteico com pasta de amendoim (Imagem: Jobz Fotografia | Shutterstock)
Bolinho de chuva proteico com pasta de amendoim Crédito: Imagem: Jobz Fotografia | Shutterstock

Bolinho de chuva proteico com pasta de amendoim

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos
  • 2 colheres de sopa de pasta de amendoim
  • 30 g de whey protein sabor baunilha
  • 2 colheres de sopa de açúcar de coco
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 ovo
  • 1/2 xícara de chá de leite desnatado (aproximadamente, ajustar até dar ponto)
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • Óleo para fritar
  • Açúcar de coco e canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, a aveia, o whey protein, o açúcar mascavo e o fermento. Acrescente o ovo, a essência de baunilha e a pasta de amendoim. Vá adicionando o leite desnatado aos poucos até formar uma massa cremosa e espessa.

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio-alto. Com a ajuda de duas colheres, modele pequenas porções de massa e frite até dourarem por igual. Retire e escorra sobre papel-toalha. Em um recipiente, misture açúcar com canela e polvilhe sobre os bolinhos ainda mornos. Sirva em seguida.

Bolinho de chuva proteico com banana

Ingredientes

  • 1 banana madura amassada
  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de açúcar mascavo
  • 3/4 de xícara de chá de farinha de aveia
  • 25 g dewhey protein sabor baunilha
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • Óleo de coco para fritar
  • Canela em pó e açúcar de coco para polvilhar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a banana, o ovo e o açúcar. Adicione a farinha, o whey protein e mexa bem. Coloque o fermento por último e misture. Em uma panela média, coloque o óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Frite pequenas porções da massa até dourar. Retire os bolinhos de chuva do fogo, escorra em um recipiente forrado com papel-toalha e polvilhe açúcar e canela. Sirva em seguida.

