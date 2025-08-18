variedades

Gosta de focas? Veja 8 curiosidades interessantes sobre o animal

Elas têm habilidades surpreendentes que revelam sua inteligência e importância para os oceanos

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 14:30

As focas apresentam características que as diferenciam dos demais mamíferos Crédito: Imagem: Emily-Cross | Shutterstock

As focas são mamíferos marinhos pertencentes à família dos pinípedes, que inclui também os leões-marinhos e as morsas. Vivem principalmente em regiões frias, como os polos, mas também podem ser encontradas em áreas costeiras de clima temperado. Elas despertam a curiosidade de muitas pessoas por sua aparência simpática, seu jeito brincalhão e os vídeos encantadores que circulam nas redes sociais — muitas vezes mostrando suas interações com humanos ou seus movimentos ágeis na água.

No entanto, por trás desse charme todo, as focas são animais selvagens extremamente adaptados ao ambiente marinho. Elas têm características únicas que as diferenciam de outros mamíferos e garantem sua sobrevivência em condições muitas vezes adversas.

A seguir, confira algumas curiosidades interessantes sobre as focas!

1. São mamíferos especializados para viver no mar

Apesar de passarem boa parte da vida na água, as focas são mamíferos , o que significa que respiram ar, possuem pelos, sangue quente e amamentam seus filhotes. Ao contrário dos peixes, elas não têm brânquias e precisam subir à superfície para respirar. Com o corpo em formato hidrodinâmico, nadadeiras fortes e ossos adaptados, conseguem nadar com grande eficiência. Algumas espécies podem passar dias inteiros no mar, voltando à terra firme apenas para descansar, se reproduzir ou cuidar dos filhotes.

2. Conseguem prender a respiração por mais de 20 minutos

As focas têm uma capacidade impressionante de mergulho, podendo prender a respiração por longos períodos. Isso acontece porque seus músculos armazenam grandes quantidades de oxigênio graças à presença de mioglobina em níveis muito superiores aos dos humanos. Além disso, durante o mergulho, elas conseguem desacelerar o batimento cardíaco e direcionar o fluxo de sangue apenas para os órgãos vitais, garantindo maior economia de oxigênio. Algumas chegam a mergulhar a mais de 600 metros de profundidade.

3. Dormem na água sem se afogar

As focas podem dormir enquanto flutuam na água ou descansam em blocos de gelo. Isso só é possível porque elas conseguem adotar um tipo de sono chamado uni-hemisférico — ou seja, um dos lados do cérebro dorme enquanto o outro permanece acordado. Assim, mesmo dormindo, elas continuam respirando, mantendo o corpo à tona e atentas a possíveis ameaças. Essa habilidade é essencial para sua sobrevivência no oceano, onde predadores como tubarões e orcas estão sempre à espreita.

Os bigodes das focas extremamente sensíveis, ajudando-as na busca por alimentos Crédito: Imagem: Lynn Batchelor- Browning | Shutterstock

4. Seus bigodes são sensores altamente desenvolvidos

As vibrissas — nome técnico dos bigodes das focas — são extremamente sensíveis e cumprem um papel fundamental na busca por alimento. Elas detectam vibrações sutis na água, ajudando o animal a localizar presas mesmo quando a visibilidade é baixa ou durante a noite. As vibrissas conseguem identificar o movimento deixado por um peixe que passou segundos antes, funcionando quase como um radar natural.

5. Possuem uma espessa camada de gordura isolante

Uma das principais adaptações das focas ao frio intenso das águas polares é a presença de uma grossa camada de gordura subcutânea. Ela serve como isolante térmico, ajudando a manter a temperatura corporal estável, além de funcionar como reserva energética em períodos de escassez de alimento. Em algumas espécies, essa camada pode representar mais de 40% do peso do corpo. Ela também contribui para a flutuação do animal, facilitando a movimentação na água.

6. Filhotes nascem com pelos brancos e felpudos

Ao nascer, muitos filhotes de foca apresentam uma pelagem branca e macia que ajuda na camuflagem contra predadores enquanto estão sobre o gelo. Isso também ajuda a reter calor, pois eles ainda não têm a camada de gordura completamente desenvolvida. Com o passar das semanas, trocam essa pelagem por pelos mais densos e escuros, próprios para a natação e para resistir às baixas temperaturas da água.

7. Usam sons e gestos para se comunicar

As focas se comunicam de diversas maneiras, incluindo grunhidos e assobios. Durante a época de acasalamento, os machos emitem sons altos para atrair as fêmeas ou afastar outros machos. Além disso, elas também utilizam expressões faciais e movimentos corporais para transmitir informações, como intenções de brincar, alertas de perigo ou disputas por território. Algumas espécies apresentam rituais sociais bastante complexos.

8. São caçadoras silenciosas e eficazes