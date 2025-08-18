Quem é Luana Mandarino, nova namorada de Cauã Reymond

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 12:17
Luana Mandarino, apontada como novo affair de Cauã Reymond, tem histórico de destaque na TV e nas redes sociais. A modelo ficou conhecida em 2021, quando integrou o elenco da primeira temporada do Rio Shore, reality show exibido pela MTV. À época, se tornou uma das participantes mais comentadas pelo comportamento explosivo e pelos momentos de tensão dentro da casa, marcada por festas e conflitos.
Luana Mandarino
Com a visibilidade do programa, Luana expandiu sua carreira como modelo e influenciadora digital. Nos últimos anos, porém, adotou um perfil mais reservado. Atualmente, compartilha com seus mais de 50 mil seguidores uma rotina voltada ao autocuidado, bem-estar e atividades pessoais.
A relação com Cauã Reymond teria começado discretamente em meados de 2024, pouco depois do término do ator com a dentista Luisa Watson, em julho do mesmo ano. Desde então, segundo fontes próximas, Cauã e Luana têm sido vistos em encontros reservados e evitam exposição pública.