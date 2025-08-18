NOVO AMOR

Quem é Luana Mandarino, nova namorada de Cauã Reymond

Ex-participante de reality show, modelo chama atenção após ser flagrada em clima de intimidade com o ator

Heider Sacramento

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 12:17

Novo romance de Cauã Reymond é a modelo Luana Mandarino Crédito: Reprodução/Instagram

Luana Mandarino, apontada como novo affair de Cauã Reymond, tem histórico de destaque na TV e nas redes sociais. A modelo ficou conhecida em 2021, quando integrou o elenco da primeira temporada do Rio Shore, reality show exibido pela MTV. À época, se tornou uma das participantes mais comentadas pelo comportamento explosivo e pelos momentos de tensão dentro da casa, marcada por festas e conflitos.

Luana Mandarino 1 de 9

Com a visibilidade do programa, Luana expandiu sua carreira como modelo e influenciadora digital. Nos últimos anos, porém, adotou um perfil mais reservado. Atualmente, compartilha com seus mais de 50 mil seguidores uma rotina voltada ao autocuidado, bem-estar e atividades pessoais.