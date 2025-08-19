NOVELA DAS 9

Odete dá surra em Fátima após descobrir traição e humilha golpista em ‘Vale Tudo’

Vilã é desmascarada por Afonso e enfrenta a fúria da poderosa em cena explosiva

Heider Sacramento

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 06:28

Odete descobre traição de Fátima e a expulsa de casa Crédito: Reprodução/TV Globo

A tensão vai explodir em "Vale Tudo". Nos próximos capítulos da novela das 21h, Odete (Débora Bloch) perderá o controle ao descobrir um dos maiores segredos de Maria de Fátima (Bella Campos). A empresária dará uma surra na jovem e a expulsará de casa após saber da traição dela com César (Cauã Reymond).

Tudo começa quando Sardinha (Lucas Leto) revela a Afonso (Humberto Carrão) que a esposa mantém um caso com o cafajeste. O atleta flagrará os dois em um apart-hotel e, furioso, acertará um soco no rival antes de decretar o fim do casamento. A confusão chegará aos ouvidos de Odete, que fará questão de confrontar a nora.

