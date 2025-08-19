Odete dá surra em Fátima após descobrir traição e humilha golpista em ‘Vale Tudo’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 06:28
A tensão vai explodir em "Vale Tudo". Nos próximos capítulos da novela das 21h, Odete (Débora Bloch) perderá o controle ao descobrir um dos maiores segredos de Maria de Fátima (Bella Campos). A empresária dará uma surra na jovem e a expulsará de casa após saber da traição dela com César (Cauã Reymond).
Tudo começa quando Sardinha (Lucas Leto) revela a Afonso (Humberto Carrão) que a esposa mantém um caso com o cafajeste. O atleta flagrará os dois em um apart-hotel e, furioso, acertará um soco no rival antes de decretar o fim do casamento. A confusão chegará aos ouvidos de Odete, que fará questão de confrontar a nora.
Vale Tudo: Fátima
Em tom de revolta, a empresária disparará: “Eu fui uma grande amiga pra essa garota... Não foi só o Afonso que ela traiu duma forma desprezível, não, foi a mim também!”. Fátima, por sua vez, tentará justificar suas atitudes: “Você inventou uma função pra mim, que era ser a mulherzinha perfeita pro seu filho não dar problema”. A resposta deixará Odete ainda mais enfurecida. “Eu te dei a chance da sua vida, garota. Eu te dei a minha confiança”, retrucará, antes de estapear a golpista e humilhá-la com o insulto: “Vai embora daqui, sua pobre!”.