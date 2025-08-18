TELEVISÃO

Fuga do país, prisão e morte: como foi o final dos vilões de Vale Tudo?

Relembre qual foi o desfecho dos personagens na primeira versão da novela

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 09:52

Odete Roitman (Debora Bloch), Maria de Fátima (Bella Campos) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) Crédito: Reprodução

A morte de Odete Roitman foi o desfecho mais icônico da primeira versão de 'Vale Tudo' e o momento é aguardado com bastante expectativa no remake da novela. Mas nem todos os vilões tiveram um final tão trágico na trama de 1988. Teve quem conseguiu fugir do país e até quem casou com um príncipe italiano.

Relembre, a seguir, como foram os finais originais dos vilões em Vale Tudo:

Odete Roitman (Beatriz Segall)

A vilã icônica tem um fim trágico: é assassinada na reta final da trama. Apenas no último capítulo se descobre que o crime foi cometido por Leila, que atirou acreditando que mirava em Maria de Fátima, após flagrar o romance da rival com Marco Aurélio.

César (Carlos Alberto Riccelli)

Depois de fugir para o exterior, o golpista reaparece na vida de Maria de Fátima e a convence a se casar com um príncipe italiano, apagando rumores sobre a sexualidade do rapaz. No dia do casamento, troca olhares cúmplices com a amante, sinalizando que a relação proibida continua em segredo.

Maria de Fátima (Gloria Pires)

Após uma reconciliação com Raquel, abandona o próprio filho sob os cuidados da avó para seguir em sua busca por ascensão social. Conquista o título de princesa ao se casar com o herdeiro europeu, mas mantém em paralelo o romance secreto com César, que passa a viver junto ao casal.

Marco Aurélio (Reginaldo Faria)

Com os crimes expostos, consegue escapar da justiça e foge do país ao lado de Leila, que também não paga pelo assassinato de Odete. Durante a fuga de helicóptero, protagoniza uma das cenas mais marcantes da novela ao se despedir do Brasil com uma banana em gesto de deboche.

Freitas (João Camargo)

O fiel escudeiro de Marco Aurélio acaba atrás das grades, diferente de seu patrão. Na prisão, revela o paradeiro das provas contra Ivan — não para ajudá-lo, mas por vingança. O resultado é a queda do rival, que também termina condenado.

Olavo (Paulo Reis)