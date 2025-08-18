Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fuga do país, prisão e morte: como foi o final dos vilões de Vale Tudo?

Relembre qual foi o desfecho dos personagens na primeira versão da novela

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 09:52

Odete (Debora Bloch), Maria de Fátima (Bella Campos) e Marco Aurélio (Alexandre Nero)
Odete Roitman (Debora Bloch), Maria de Fátima (Bella Campos) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) Crédito: Reprodução

A morte de Odete Roitman foi o desfecho mais icônico da primeira versão de 'Vale Tudo' e o momento é aguardado com bastante expectativa no remake da novela. Mas nem todos os vilões tiveram um final tão trágico na trama de 1988. Teve quem conseguiu fugir do país e até quem casou com um príncipe italiano. 

Relembre, a seguir, como foram os finais originais dos vilões em Vale Tudo: 

Odete Roitman (Beatriz Segall)

A vilã icônica tem um fim trágico: é assassinada na reta final da trama. Apenas no último capítulo se descobre que o crime foi cometido por Leila, que atirou acreditando que mirava em Maria de Fátima, após flagrar o romance da rival com Marco Aurélio.

Vale Tudo: possíveis assassinos de Odete Roitman

Ganancioso, Marco Aurélio pode dar o golpe em Odete e matá-la para assumir posição mais alta na fábrica por Reprodução
Solange (Alice Wegmann) tem péssima relação com Odete por Reprodução
Leonardo (Guilherme Magon) é um dos mais cotados para matar Odete, que renegou o filho durante anos por Reprodução
Na trama original, Leila é quem mata Odete por engano por Reprodução/TV Globo
César vira amante de Odete e pode matar a ricaça para tentar herdar algum dinheiro por Reprodução / Globo
Celina (Malu Galli) em Vale Tudo por Reprodução
Paolla Oliveira como Heleninha Roitman em Vale Tudo por Reprodução/Globo
1 de 7
Ganancioso, Marco Aurélio pode dar o golpe em Odete e matá-la para assumir posição mais alta na fábrica por Reprodução

César (Carlos Alberto Riccelli)

Depois de fugir para o exterior, o golpista reaparece na vida de Maria de Fátima e a convence a se casar com um príncipe italiano, apagando rumores sobre a sexualidade do rapaz. No dia do casamento, troca olhares cúmplices com a amante, sinalizando que a relação proibida continua em segredo.

Maria de Fátima (Gloria Pires)

Após uma reconciliação com Raquel, abandona o próprio filho sob os cuidados da avó para seguir em sua busca por ascensão social. Conquista o título de princesa ao se casar com o herdeiro europeu, mas mantém em paralelo o romance secreto com César, que passa a viver junto ao casal.

Marco Aurélio (Reginaldo Faria)

Com os crimes expostos, consegue escapar da justiça e foge do país ao lado de Leila, que também não paga pelo assassinato de Odete. Durante a fuga de helicóptero, protagoniza uma das cenas mais marcantes da novela ao se despedir do Brasil com uma banana em gesto de deboche.

Freitas (João Camargo)

O fiel escudeiro de Marco Aurélio acaba atrás das grades, diferente de seu patrão. Na prisão, revela o paradeiro das provas contra Ivan — não para ajudá-lo, mas por vingança. O resultado é a queda do rival, que também termina condenado.

Olavo (Paulo Reis)

Outro vilão que paga pelos crimes, Olavo é preso no desfecho da história. Já na cadeia, recebe visitas de Consuelo, secretária da TCA, com quem vivia um caso extraconjugal.

Leia mais

Imagem - Pais de adolescentes ‘protegidos’ de Hytalo Santos recebiam mesada de até R$ 3 mil

Pais de adolescentes ‘protegidos’ de Hytalo Santos recebiam mesada de até R$ 3 mil

Imagem - Bailarina apontada como amante de Zé Felipe é demitida do balé do cantor: 'Dispensada'

Bailarina apontada como amante de Zé Felipe é demitida do balé do cantor: 'Dispensada'

Imagem - Fátima se joga das escadas na tentativa de perder bebê em ‘Vale Tudo’ nesta segunda (18)

Fátima se joga das escadas na tentativa de perder bebê em ‘Vale Tudo’ nesta segunda (18)

LEIA TAMBÉM

Arquiteta explica como aplicar a biofilia na decoração de casa

Conheça 5 orações poderosas para os momentos de aflição

3 receitas de bolinho de chuva proteico para o lanche da tarde

Mais recentes

Imagem - Prato brasileiro é eleito um dos 10 melhores do mundo

Prato brasileiro é eleito um dos 10 melhores do mundo
Imagem - Joga as cascas do alho e da cebola no lixo? Saiba como usar e garantir mais saúde ao corpo

Joga as cascas do alho e da cebola no lixo? Saiba como usar e garantir mais saúde ao corpo
Imagem - Descubra os signos mais sortudos do mês e onde os astros podem favorecer sua vida

Descubra os signos mais sortudos do mês e onde os astros podem favorecer sua vida

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11,4 mil
01

Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11,4 mil

Imagem - ‘Diaba Loira’: sucessão, mãe executada e milhares de seguidores
02

‘Diaba Loira’: sucessão, mãe executada e milhares de seguidores

Imagem - Cadela emociona ao encontrar cobertor de tutora em parque; confira história
03

Cadela emociona ao encontrar cobertor de tutora em parque; confira história

Imagem - Tiroteio em invasão de facção causa terror no Tororó: '10 minutos de bala'
04

Tiroteio em invasão de facção causa terror no Tororó: '10 minutos de bala'