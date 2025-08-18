NOVOS RUMOS

Bailarina apontada como amante de Zé Felipe é demitida do balé do cantor: 'Dispensada'

Karol Gerez anunciou que não faz mais parte da equipe do artista

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 09:25

Karol Gerez, Virginia e Zé Felipe Crédito: Reprodução

Karol Gerez não faz mais parte do corpo de balé de Zé Felipe. A dançarina confirmou a notícia em suas redes sociais no último domingo (17), e afirmou que foi dispensada da equipe do artista ao lado de outras colegas. A decisão acontece poucos meses depois de a bailarina ser apontada como suposta amante do cantor - boato que foi negado por ela.

"Infelizmente, é verdade, não faço mais parte da equipe do Zé Felipe. Fomos dispensadas, mas sou grata por ter tido essa experiência de um ano e pouco que tivemos com eles. É o básico que tenho para falar, porque não tenho muito o que dizer", disse Karol.

Só para vocês não ficarem deduzindo coisa: é verdade, aconteceu isso, e ninguém realmente falou nada. Então, tô aqui para confirmar para vocês não ficarem nesse achismo. Aconteceu e tá tudo certo", completou.

Os rumores de um suposto romance de Karol e Zé Felipe começaram no fim de maio, após o cantor e a influenciadora Virginia Fonseca anunciarem o fim do casamento de cinco anos. A bailarina, porém, negou qualquer envolvimento com o artista.