Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bailarina apontada como amante de Zé Felipe é demitida do balé do cantor: 'Dispensada'

Karol Gerez anunciou que não faz mais parte da equipe do artista

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 09:25

Karol Gerez, Virginia e Zé Felipe
Karol Gerez, Virginia e Zé Felipe Crédito: Reprodução

Karol Gerez não faz mais parte do corpo de balé de Zé Felipe. A dançarina confirmou a notícia em suas redes sociais no último domingo (17), e afirmou que foi dispensada da equipe do artista ao lado de outras colegas. A decisão acontece poucos meses depois de a bailarina ser apontada como suposta amante do cantor - boato que foi negado por ela.

"Infelizmente, é verdade, não faço mais parte da equipe do Zé Felipe. Fomos dispensadas, mas sou grata por ter tido essa experiência de um ano e pouco que tivemos com eles. É o básico que tenho para falar, porque não tenho muito o que dizer", disse Karol.

Karol Gerez

Karol Gerez, bailarina apontada como suposta amante de Zé Felipe por Reprodução
Karol Gerez por Reprodução
Karol Gerez por Reprodução
Karol Gerez por Reprodução
Karol Gerez por Reprodução
Karol Gerez por Reprodução
Karol Gerez por Reprodução
Karol Gerez por Reprodução
Karol Gerez por Reprodução
Karol Gerez por Reprodução
Karol Gerez por Reprodução
Karol Gerez por Reprodução
Karol Gerez por Reprodução
Karol Gerez por Reprodução
Karol Gerez por Reprodução
Karol Gerez por Reprodução
Karol Gerez por Reprodução
Karol Gerez por Reprodução
Karol Gerez por Reprodução
Karol Gerez por Reprodução
Karol Gerez por Reprodução
Karol Gerez por Reprodução
Karol Gerez por Reprodução
Karol Gerez e Matheus Araújo por Reprodução
1 de 24
Karol Gerez, bailarina apontada como suposta amante de Zé Felipe por Reprodução

Só para vocês não ficarem deduzindo coisa: é verdade, aconteceu isso, e ninguém realmente falou nada. Então, tô aqui para confirmar para vocês não ficarem nesse achismo. Aconteceu e tá tudo certo", completou.

Os rumores de um suposto romance de Karol e Zé Felipe começaram no fim de maio, após o cantor e a influenciadora Virginia Fonseca anunciarem o fim do casamento de cinco anos. A bailarina, porém, negou qualquer envolvimento com o artista.

Virginia, Zé Felipe e filhos

Virgínia e Zé Felipe por Reprodução
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Virgnia, Zé Felipe e filhos por Reprodução
Virginia e Zé Felipe com os filhos por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe juntos na festa do filho por Reprodução/Instagram
Virgínia e Zé Felipe por Reprodução
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Zé Felipe, Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
1 de 15
Virgínia e Zé Felipe por Reprodução

Leia mais

Imagem - Tá rolando! Ex de Bela e Preta Gil assume namoro com top model

Tá rolando! Ex de Bela e Preta Gil assume namoro com top model

Imagem - Neta de Raul Gil acusa tio de censurar falas sobre a família: ‘Não podemos mais falar nada’

Neta de Raul Gil acusa tio de censurar falas sobre a família: ‘Não podemos mais falar nada’

Imagem - Kamylinha Santos se pronuncia sobre relação com Hytalo Santos: ‘Só queria viver minha vida em paz’

Kamylinha Santos se pronuncia sobre relação com Hytalo Santos: ‘Só queria viver minha vida em paz’

LEIA TAMBÉM

Não perca o foco: confira 7 receitas fit para os dias frios

Seu animal vai passar por uma mudança na rotina? Veja 7 dicas para ele se adaptar

3 receitas de bolinho de chuva proteico para o lanche da tarde

Mais recentes

Imagem - Prato brasileiro é eleito um dos 10 melhores do mundo

Prato brasileiro é eleito um dos 10 melhores do mundo
Imagem - Joga as cascas do alho e da cebola no lixo? Saiba como usar e garantir mais saúde ao corpo

Joga as cascas do alho e da cebola no lixo? Saiba como usar e garantir mais saúde ao corpo
Imagem - Descubra os signos mais sortudos do mês e onde os astros podem favorecer sua vida

Descubra os signos mais sortudos do mês e onde os astros podem favorecer sua vida

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11,4 mil
01

Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11,4 mil

Imagem - ‘Diaba Loira’: sucessão, mãe executada e milhares de seguidores
02

‘Diaba Loira’: sucessão, mãe executada e milhares de seguidores

Imagem - Cadela emociona ao encontrar cobertor de tutora em parque; confira história
03

Cadela emociona ao encontrar cobertor de tutora em parque; confira história

Imagem - Tiroteio em invasão de facção causa terror no Tororó: '10 minutos de bala'
04

Tiroteio em invasão de facção causa terror no Tororó: '10 minutos de bala'