AMOR NO AR

Tá rolando! Ex de Bela e Preta Gil assume namoro com top model

João Paulo Demasi confirmou relacionamento com Barbara Fialho

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 08:55

JP Demasi com Preta e Bela Gil Crédito: Reprodução/Instagram

Ex-marido de Bela Gil, João Paulo Demasi confirmou que está em um novo relacionamento. Os rumores começaram após o empresário aparecer ao lado da top model e cantora Barbara Fialho no show da filha Flor Gil, de 16 anos, na noite da última quinta-feira (14), em São Paulo. Na ocasião, o casal posou junto com Nino Gil, de 9 anos, caçula de JP e Bela. Pouco depois, os dois assumiram o namoro.

Bela e João anunciaram o fim do casamento em janeiro de 2023, após quase duas décadas juntos. Antes da separação, eles mantinham um relacionamento aberto, permitindo que ambos vivessem outras experiências amorosas.

"Eu tive a sorte de um amor tranquilo, como diria Cazuza, muito nova. E vivi um relacionamento muito gostoso, muito saudável, muito feliz. Porém, caí no que eu acho que é meio natural do amor, da paixão, numa relação um tanto simbiótica: aquela coisa de 'somos um'. E eu estava completamente satisfeita, até que comecei a sentir falta de mim", disse Bela em participação no programa Saia Justa, do GNT.

Antes do casamento com a chef e apresentadora, JP namorou a cantora Preta Gil, irmã de Bela, que morreu aos 50 anos em decorrência de um câncer. "Te amo há tanto tempo. Obrigado por deixar eu participar por mais de 20 anos da sua vida e da sua família como amigo, como namorado, como pai, como tio-avô. Preta presente", publicou no Instagram.

Já Bárbara Fialho se separou em 2020 do empresário Rohan Marley, filho do lendário Bob Marley. Os dois são pais de Maria, de 4 anos. No ano passado, a modelo fez uma aparição rara com o então namorado João Paulo Campos em um evento de grife de joias em São Paulo.