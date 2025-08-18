Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tá rolando! Ex de Bela e Preta Gil assume namoro com top model

João Paulo Demasi confirmou relacionamento com Barbara Fialho

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 08:55

JP Demasi com Preta e Bela Gil
JP Demasi com Preta e Bela Gil Crédito: Reprodução/Instagram

Ex-marido de Bela Gil, João Paulo Demasi confirmou que está em um novo relacionamento. Os rumores começaram após o empresário aparecer ao lado da top model e cantora Barbara Fialho no show da filha Flor Gil, de 16 anos, na noite da última quinta-feira (14), em São Paulo. Na ocasião, o casal posou junto com Nino Gil, de 9 anos, caçula de JP e Bela. Pouco depois, os dois assumiram o namoro.

Bela e João anunciaram o fim do casamento em janeiro de 2023, após quase duas décadas juntos. Antes da separação, eles mantinham um relacionamento aberto, permitindo que ambos vivessem outras experiências amorosas. 

Ex-namorados e maridos de Preta Gil

Otávio Müller e Preta Gil por Reprodução
Preta Gil e Caio Blat por Reprodução
Preta Gil e Paulo Vilhena por Reprodução
Marcio Victor e Preta Gil por Reprodução
Thiago Tenório e Preta Gil por Reprodução
Marcos Mion e Preta Gil por Reprodução
Marcos Palmeira e Preta Gil por Reprodução
Preta Gil e o ex-marido Rafael Dragaud por Reprodução/Instagram
O Kanalha e Preta Gil por Redes sociais
Preta Gil e Rodrigo Godoy por Reprodução
1 de 10
Otávio Müller e Preta Gil por Reprodução

"Eu tive a sorte de um amor tranquilo, como diria Cazuza, muito nova. E vivi um relacionamento muito gostoso, muito saudável, muito feliz. Porém, caí no que eu acho que é meio natural do amor, da paixão, numa relação um tanto simbiótica: aquela coisa de 'somos um'. E eu estava completamente satisfeita, até que comecei a sentir falta de mim", disse Bela em participação no programa Saia Justa, do GNT.

Antes do casamento com a chef e apresentadora, JP namorou a cantora Preta Gil, irmã de Bela, que morreu aos 50 anos em decorrência de um câncer. "Te amo há tanto tempo. Obrigado por deixar eu participar por mais de 20 anos da sua vida e da sua família como amigo, como namorado, como pai, como tio-avô. Preta presente", publicou no Instagram.

Já Bárbara Fialho se separou em 2020 do empresário Rohan Marley, filho do lendário Bob Marley. Os dois são pais de Maria, de 4 anos. No ano passado, a modelo fez uma aparição rara com o então namorado João Paulo Campos em um evento de grife de joias em São Paulo.

Bela Gil e Preta Gil

Bela Gil e Preta Gil por Reprodução
Bela Gil e Preta Gil por Reprodução
Bela Gil e Preta Gil por Reprodução
Bela Gil e Preta Gil por Reprodução
Bela Gil e Preta Gil por Reprodução
Bela Gil e Preta Gil por Reprodução
Bela Gil e Preta Gil por Reprodução
Bela Gil e Preta Gil por Reprodução
Bela Gil e Preta Gil por Reprodução
Bela Gil e Preta Gil por Reprodução
Bela Gil e Preta Gil por Reprodução
Bela Gil reage a fala preconceituosa de padre por Reprodução/Instagram
1 de 12
Bela Gil e Preta Gil por Reprodução

Leia mais

Imagem - Neta de Raul Gil acusa tio de censurar falas sobre a família: ‘Não podemos mais falar nada’

Neta de Raul Gil acusa tio de censurar falas sobre a família: ‘Não podemos mais falar nada’

Imagem - Bruna Marquezine aparece ao lado de Danilo Mesquita em festa e aumenta rumores de romance

Bruna Marquezine aparece ao lado de Danilo Mesquita em festa e aumenta rumores de romance

Imagem - Ator viraliza ao revelar fobia por tomates e quase vomitar ao vivo na TV

Ator viraliza ao revelar fobia por tomates e quase vomitar ao vivo na TV

LEIA TAMBÉM

Sombras monocromáticas: como usar técnica que conquistou as famosas

Conheça 5 óleos para potencializar a nutrição dos cabelos

Veja 5 passos para limpar o nome e sair do vermelho

Mais recentes

Imagem - Prato brasileiro é eleito um dos 10 melhores do mundo

Prato brasileiro é eleito um dos 10 melhores do mundo
Imagem - Joga as cascas do alho e da cebola no lixo? Saiba como usar e garantir mais saúde ao corpo

Joga as cascas do alho e da cebola no lixo? Saiba como usar e garantir mais saúde ao corpo
Imagem - Descubra os signos mais sortudos do mês e onde os astros podem favorecer sua vida

Descubra os signos mais sortudos do mês e onde os astros podem favorecer sua vida

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11,4 mil
01

Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11,4 mil

Imagem - ‘Diaba Loira’: sucessão, mãe executada e milhares de seguidores
02

‘Diaba Loira’: sucessão, mãe executada e milhares de seguidores

Imagem - Cadela emociona ao encontrar cobertor de tutora em parque; confira história
03

Cadela emociona ao encontrar cobertor de tutora em parque; confira história

Imagem - Tiroteio em invasão de facção causa terror no Tororó: '10 minutos de bala'
04

Tiroteio em invasão de facção causa terror no Tororó: '10 minutos de bala'