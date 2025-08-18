Acesse sua conta
Ator viraliza ao revelar fobia por tomates e quase vomitar ao vivo na TV

Ralf Little protagonizou momento inesperado e deixou público em choque com reação inusitada

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 06:36

Ralf Little
Ralf Little Crédito: Reprodução/BBC

Ralf Little, astro da série britânico-francesa Death in Paradise, virou assunto nas redes sociais após protagonizar uma cena inusitada no programa Saturday Kitchen, da BBC, exibido no último fim de semana. O ator surpreendeu ao revelar ter fobia de tomates e chegou a quase vomitar durante a atração, deixando colegas e telespectadores em choque.

Ao ver pedaços do alimento entre os ingredientes de uma receita, Little não conseguiu esconder o desconforto. “Tomates… Chega. Não cheguem perto de mim com isso. É bizarro demais. Até como pizza feliz da vida se tiver molho de tomate, mas se tiver uma fatia de tomate em cima…”, declarou, visivelmente enojado.

A crise de náusea ficou ainda mais evidente quando ele pediu para afastarem o prato. “Não dá, não dá. Tirem isso da minha frente. Tem algo nos pedaços de tomate que é simplesmente… Vou ter que levar isso para a minha terapeuta”, disse o ator, arrancando risos do apresentador Matt Tebbutt e da plateia no estúdio.

O episódio dividiu opiniões nas redes sociais: enquanto alguns acharam a reação exagerada, outros se identificaram com o desconforto de Little. O momento viralizou e rendeu milhares de comentários, consolidando mais uma cena inusitada da televisão ao vivo.

