Fe Paes Leme quebra silêncio sobre afastamento de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Heider Sacramento
Publicado em 17 de agosto de 2025 às 08:25
A atriz Fernanda Paes Leme voltou a falar sobre o distanciamento de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, tema que voltou a circular nas redes sociais após ela não comparecer à renovação de votos do casal. O comentário foi feito no último sábado (16), durante sua chegada ao espetáculo infantil Marsha e o Urso, em São Paulo.
Segundo Fernanda, a insistência em trazer o assunto à tona tem se tornado incômoda. “De coração, por todo amor do mundo que tenho pela história e por tudo, é muito chato ficar revisitando e ter que ficar falando sobre isso. O que foi falado, foi falado já. Está tudo bem, não tem mágoa, tristeza, nada disso”, afirmou a atriz, ressaltando que prefere evitar entrevistas para não reforçar o tema.
Fe Paes Leme, Bruno e Giovanna
Ela também direcionou um recado ao público que cobra explicações sobre o fim da proximidade entre os três. “As pessoas já perceberam e a nossa história está dentro de cada um de nós. A gente segue… Ninguém não se fala, não tem nenhuma briga homérica. Precisava de mais respeito também em relação a isso. É a vida, está tudo certo”, declarou.
Fernanda ainda comentou o fato de ser madrinha de Bless, filho de Giovanna e Bruno, destacando que a relação segue harmoniosa: “Está ótimo, está tudo certo”, disse.
O afastamento de Fê já havia repercutido em 2023, quando ela contou no podcast Quem Pod, Pode que não esteve presente no casamento dos amigos em 2010 após ser desconvidada, episódio que envolveu um antigo relacionamento com Gagliasso. Mesmo assim, ela garantiu em entrevistas recentes que o distanciamento atual aconteceu de forma natural e sem brigas.