Fe Paes Leme quebra silêncio sobre afastamento de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Atriz diz que não há mágoas na relação e pede mais respeito sobre o assunto

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 08:25

Fe Paes Leme fica de fora do casamento de Gio e Bruno
Fe Paes Leme ficou de fora do casamento de Gio e Bruno Crédito: Reprodução

A atriz Fernanda Paes Leme voltou a falar sobre o distanciamento de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, tema que voltou a circular nas redes sociais após ela não comparecer à renovação de votos do casal. O comentário foi feito no último sábado (16), durante sua chegada ao espetáculo infantil Marsha e o Urso, em São Paulo.

Segundo Fernanda, a insistência em trazer o assunto à tona tem se tornado incômoda. “De coração, por todo amor do mundo que tenho pela história e por tudo, é muito chato ficar revisitando e ter que ficar falando sobre isso. O que foi falado, foi falado já. Está tudo bem, não tem mágoa, tristeza, nada disso”, afirmou a atriz, ressaltando que prefere evitar entrevistas para não reforçar o tema.

Ela também direcionou um recado ao público que cobra explicações sobre o fim da proximidade entre os três. “As pessoas já perceberam e a nossa história está dentro de cada um de nós. A gente segue… Ninguém não se fala, não tem nenhuma briga homérica. Precisava de mais respeito também em relação a isso. É a vida, está tudo certo”, declarou.

Fernanda ainda comentou o fato de ser madrinha de Bless, filho de Giovanna e Bruno, destacando que a relação segue harmoniosa: “Está ótimo, está tudo certo”, disse.

