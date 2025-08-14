Acesse sua conta
Indireta para Gio Ewbank? Fe Paes Leme fala sobre o 'lado bonito' no fim de uma amizade

Apresentadora chamou a atenção na última semana após não participar da renovação de votos de Ewbank e Bruno Gagliasso

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 11:15

Fernanda Paes Leme
Fernanda Paes Leme Crédito: Reprodução

Durante o podcast "O Grande Surto", Fernanda Paes Leme refletiu sobre encerramento de ciclos na vida pessoal. Sem citar nomes, a atriz disse que vê "um lado bonito" no fim de uma amizade e afirmou que nem todo afastamento significa mágoa. 

"A gente vai mudando, as escolhas vão mudando e as pessoas vão mudando. E tem um lado bonito nisso, não é só mágoa, mostra que a gente está indo para frente, para outro lugar", disse Fernanda.

