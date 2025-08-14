Indireta para Gio Ewbank? Fe Paes Leme fala sobre o 'lado bonito' no fim de uma amizade

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 11:15
Durante o podcast "O Grande Surto", Fernanda Paes Leme refletiu sobre encerramento de ciclos na vida pessoal. Sem citar nomes, a atriz disse que vê "um lado bonito" no fim de uma amizade e afirmou que nem todo afastamento significa mágoa.
"A gente vai mudando, as escolhas vão mudando e as pessoas vão mudando. E tem um lado bonito nisso, não é só mágoa, mostra que a gente está indo para frente, para outro lugar", disse Fernanda.
Fe Paes Leme, Bruno e Giovanna
O assunto surgiu quando a influenciadora Pequena Lo disse que algumas vezes a gente muda tanto que os amigos se afastam. "Não bate mais. É aquela coisa de amigo de festa, gente que posso conversar, gente que posso contar. Tem vários tipos de amizade", declarou.
Fernanda chamou a atenção ao não aparecer na renovação de votos de Giovanna Ewbank, sua antiga amiga, com Bruno Gagliasso, no último sábado (9), no Rio de Janeiro. As duas eram muito próximas e chegaram a comandar um podcast juntas, mas acabaram se distanciando com o tempo. O afastamento teria sido motivado por problemas profissionais.
