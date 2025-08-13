Acesse sua conta
Saiba por que Fe Paes Leme e Gio Ewbank romperam a amizade

Atrizes eram muito próximas e tiveram um podcast juntas, mas foram se distanciando

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 13:49

Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme
Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme Crédito: Reprodução

Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank eram muito próximas, mas acabaram se distanciando com o tempo. A ponto de a mãe de Pilar não ter ido para a renovação de votos da antiga amiga com Bruno Gagliasso, no último sábado (9), no Rio de Janeiro. O afastamento entre as atrizes teria sido motivado por problemas profissionais. 

Segundo a jornalista Gaby Cabrini, do Fofocalizando, a relação teria começado a desandar na época em que as artistas apresentavam o podcast Quem Pode, Pod!. "Essa amizade, segundo a minha fonte, começou a tomar outro rumo e elas podem negar e vão negar, mas eu garanto o que a minha fonte disse. Começou a azedar por conta daquele podcast, que fazia muito sucesso das duas, e aí a questão comercial, questão da tabela de merchan, começou a ser um motivo de discussão entre as duas", começou.

"Ela é madrinha dele, ele tinha essa comunicação com ela, muito carinho por parte dos dois, claro que o celular é vigiado pelos pais. Mas o momento que feriu muito a Fernanda - e ela percebeu que a amizade mudou de prateleira - foi o ano passado. Ela sempre mandava mensagem para ele e especificamente, no aniversário, ela não foi convidada para festa pequena que eles organizaram. Aí ela percebeu que ele começou a demorar muito e caiu a ficha", finalizou.

Em entrevista recente a um podcast, Fernanda Paes Leme comentou o afastamento da família Gagliasso. Porém, garantiu não guardar mágoas. "Acho que cobrei coisas que não deveria ter cobrado, atenção que poderia ter deixado para lá e que não percebi".

