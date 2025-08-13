Acesse sua conta
Tony Ramos volta a 'Dona de Mim' e grava cenas inéditas: 'Mais vivo do que nunca'

Ator retornou aos Estúdios Globo para grava a novela após a morte de Abel

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 13:07

Tony Ramos entre o assistente de direção Pedro Guilherme, o diretor Allan Fiterman e os atores Marcello Novaes, Cláudia Abreu e Rafael Vitti
Tony Ramos entre o assistente de direção Pedro Guilherme, o diretor Allan Fiterman e os atores Marcello Novaes, Cláudia Abreu e Rafael Vitti Crédito: Reprodução/Instagram

Tony Ramos voltou aos Estúdios Globo nesta semana para gravar novas cenas para os próximos capítulos de "Dona de Mim". O retorno acontece após o acidente de carro envolvendo seu personagem na novela, Abel. Mas o dono da Boaz não está vivo. O ator foi escalado para gravar cenas de flashback do empresário.

Um vídeo compartilhado por Cláudia Abreu mostra Tony no cenário da mansão Boaz ao lado do diretor Allan Fiterman e do ator Marcello Novaes. "Você que está pensando em parar de ver a novela, olha quem está aqui! O Abel!", disse a atriz. "Eu não matei", afirmou Marcelo, que interpreta Jaques Boaz, apontado como o responsável pela morte do irmão.

"Tony Ramos está mais vivo do que nunca", disse o diretor Alan Fiterman. Já Cláudia quis manter o suspense em torno da morte de Abel: "Não sei se está vivo, mas está aqui".

Desde que a morte de Abel (Tony Ramos) foi anunciada, o público entrou em negação e começou a pensar em teorias para que o personagem estivesse vivo. Entre as suposições nas redes sociais, estão que Abel similou a própria morte e está escondido com padre Paulo (Guti Fraga).

A Globo, porém, confirmou a morte do personagem. Ao receber o convite para participar da novela, Tony Ramos tinha conhecimento que Abel deixaria a novela por volta do capítulo 40. Como a novela foi estendida, a morte passou para o capítulo 80.

