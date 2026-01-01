Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 00:45
O Baralho Cigano deste primeiro dia do ano traz como carta central A Foice, símbolo de corte, ruptura consciente e libertação. Diferente da ideia de começo suave, a energia de hoje é direta: o novo ciclo só se estabelece quando há coragem para encerrar o que ficou pendente. Não se trata de dureza, mas de clareza.
No campo emocional, A Foice indica afastamentos necessários. Relações, padrões ou sentimentos que já causaram dor repetidas vezes precisam ser deixados para trás. O dia não favorece recaídas nem reavaliações intermináveis. O que foi encerrado em silêncio merece permanecer assim.
Na vida prática, a carta aponta decisões objetivas. É um bom momento para eliminar excessos, cortar gastos desnecessários, rever compromissos e estabelecer limites claros. Começar o ano sem pendências evita desgaste ao longo do caminho.
Baralho cigano
Espiritualmente, A Foice atua como limpeza. A energia do dia favorece desapego e organização interna. Soltar não é perda, é proteção. Quanto menos peso se carrega, mais espaço há para o que realmente importa.
A mensagem do Baralho Cigano para este 1º de janeiro é firme: não existe recomeço real sem encerramento verdadeiro. A Foice lembra que cortar hoje é o que garante um ano mais leve, honesto e alinhado com quem você está se tornando.