A Foice domina o Baralho Cigano desta quinta-feira (1º de janeiro): cortes necessários para que o novo ano comece de verdade

A carta do dia fala sobre encerramentos definitivos, decisões firmes e a importância de não levar para 2026 o que já cumpriu seu papel

Fernanda Varela

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 00:45

Baralho cigano Crédito: Shutterstock

O Baralho Cigano deste primeiro dia do ano traz como carta central A Foice, símbolo de corte, ruptura consciente e libertação. Diferente da ideia de começo suave, a energia de hoje é direta: o novo ciclo só se estabelece quando há coragem para encerrar o que ficou pendente. Não se trata de dureza, mas de clareza.

No campo emocional, A Foice indica afastamentos necessários. Relações, padrões ou sentimentos que já causaram dor repetidas vezes precisam ser deixados para trás. O dia não favorece recaídas nem reavaliações intermináveis. O que foi encerrado em silêncio merece permanecer assim.

Na vida prática, a carta aponta decisões objetivas. É um bom momento para eliminar excessos, cortar gastos desnecessários, rever compromissos e estabelecer limites claros. Começar o ano sem pendências evita desgaste ao longo do caminho.

Espiritualmente, A Foice atua como limpeza. A energia do dia favorece desapego e organização interna. Soltar não é perda, é proteção. Quanto menos peso se carrega, mais espaço há para o que realmente importa.