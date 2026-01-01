Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 00:30
O Anjo da Guarda do dia 1º de janeiro inaugura 2026 com mensagens específicas para cada signo. O início do ano não fala apenas de desejos, mas de postura. O recado espiritual aponta quais atitudes precisam ser fortalecidas, quais padrões devem ser revistos e onde cada signo encontra seu maior aprendizado ao longo do novo ciclo.
Áries
2026 pede mais estratégia e menos impulso. O Anjo da Guarda orienta a escolher batalhas com mais consciência. Avançar continua sendo importante, mas saber a hora de recuar será decisivo para não perder energia à toa.
Touro
O recado para Touro é sobre flexibilidade. O novo ano convida a mudar rotas sem sentir que está perdendo segurança. Aprender a se adaptar será o maior sinal de crescimento em 2026.
Gêmeos
O Anjo da Guarda aponta foco como palavra-chave. Em 2026, fazer menos coisas com mais presença trará resultados melhores do que tentar dar conta de tudo ao mesmo tempo.
Câncer
O novo ano traz aprendizado sobre limites emocionais. O Anjo da Guarda orienta a cuidar sem se anular. Proteger a própria energia será essencial para manter vínculos saudáveis.
Leão
2026 pede autenticidade sem necessidade de validação constante. O Anjo da Guarda mostra que o reconhecimento mais importante virá quando você parar de buscá-lo fora.
Virgem
O recado para Virgem fala de confiança. Em 2026, aceitar que nem tudo estará sob controle trará mais paz do que tentar prever cada passo. Errar também fará parte do processo.
Libra
O Anjo da Guarda orienta escolhas mais firmes. O novo ano não favorece indecisões prolongadas. Posicionamento claro será o caminho para relações mais equilibradas.
Escorpião
2026 traz transformação consciente. O Anjo da Guarda indica que você não precisa mais esperar crises para mudar. Escolher evoluir antes do colapso será seu maior avanço.
Sagitário
O recado fala de responsabilidade com os próprios sonhos. Em 2026, o Anjo da Guarda pede menos fuga e mais compromisso com aquilo que você diz querer viver.
Capricórnio
O novo ano ensina que descanso também é produtividade. O Anjo da Guarda orienta a desacelerar sem culpa. Sustentar o ritmo certo será mais importante do que correr.
Aquário
2026 pede coerência entre discurso e prática. O Anjo da Guarda mostra que ideias só se tornam reais quando acompanhadas de atitudes consistentes.
Peixes
O recado para Peixes fala de limites claros. O Anjo da Guarda orienta a continuar sentindo profundamente, mas sem absorver dores que não são suas. Sensibilidade com proteção será a chave do ano.
Mensagem do dia
O Anjo da Guarda do dia 1º de janeiro lembra que 2026 não começa exigindo perfeição, mas consciência. Cada escolha feita com mais verdade, responsabilidade e presença constrói um ano mais alinhado com quem você está se tornando.