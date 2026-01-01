Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Guarda do dia 1º de janeiro orienta cada signo a como ter um 2026 de sucesso; veja recado

Primeiro dia do ano marca orientações espirituais diferentes para cada signo, com temas que ajudam a guiar escolhas, relações e prioridades

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 00:30

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

O Anjo da Guarda do dia 1º de janeiro inaugura 2026 com mensagens específicas para cada signo. O início do ano não fala apenas de desejos, mas de postura. O recado espiritual aponta quais atitudes precisam ser fortalecidas, quais padrões devem ser revistos e onde cada signo encontra seu maior aprendizado ao longo do novo ciclo.

Leia mais

Imagem - A Foice domina o Baralho Cigano desta quinta-feira (1º de janeiro): cortes necessários para que o novo ano comece de verdade

A Foice domina o Baralho Cigano desta quinta-feira (1º de janeiro): cortes necessários para que o novo ano comece de verdade

Imagem - O que você deve evitar no dia 1º de janeiro de 2026, de acordo com sua data de nascimento

O que você deve evitar no dia 1º de janeiro de 2026, de acordo com sua data de nascimento

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (1) trazem energia poderosa

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (1) trazem energia poderosa

Áries

2026 pede mais estratégia e menos impulso. O Anjo da Guarda orienta a escolher batalhas com mais consciência. Avançar continua sendo importante, mas saber a hora de recuar será decisivo para não perder energia à toa.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Touro

O recado para Touro é sobre flexibilidade. O novo ano convida a mudar rotas sem sentir que está perdendo segurança. Aprender a se adaptar será o maior sinal de crescimento em 2026.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Gêmeos

O Anjo da Guarda aponta foco como palavra-chave. Em 2026, fazer menos coisas com mais presença trará resultados melhores do que tentar dar conta de tudo ao mesmo tempo.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
1 de 5
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Câncer

O novo ano traz aprendizado sobre limites emocionais. O Anjo da Guarda orienta a cuidar sem se anular. Proteger a própria energia será essencial para manter vínculos saudáveis.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
1 de 5
Câncer: prata por Reprodução

Leão

2026 pede autenticidade sem necessidade de validação constante. O Anjo da Guarda mostra que o reconhecimento mais importante virá quando você parar de buscá-lo fora.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

Virgem

O recado para Virgem fala de confiança. Em 2026, aceitar que nem tudo estará sob controle trará mais paz do que tentar prever cada passo. Errar também fará parte do processo.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
1 de 5
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Libra

O Anjo da Guarda orienta escolhas mais firmes. O novo ano não favorece indecisões prolongadas. Posicionamento claro será o caminho para relações mais equilibradas.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
1 de 5
Libra: quartzo rosa por Reprodução

Escorpião

2026 traz transformação consciente. O Anjo da Guarda indica que você não precisa mais esperar crises para mudar. Escolher evoluir antes do colapso será seu maior avanço.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
1 de 6
Escorpião: preto profundo por Reprodução

Sagitário

O recado fala de responsabilidade com os próprios sonhos. Em 2026, o Anjo da Guarda pede menos fuga e mais compromisso com aquilo que você diz querer viver.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista

Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
1 de 5
Sagitário: roxo ametista por Reprodução

Capricórnio

O novo ano ensina que descanso também é produtividade. O Anjo da Guarda orienta a desacelerar sem culpa. Sustentar o ritmo certo será mais importante do que correr.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
1 de 5
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Aquário

2026 pede coerência entre discurso e prática. O Anjo da Guarda mostra que ideias só se tornam reais quando acompanhadas de atitudes consistentes.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
1 de 5
Aquário: azul turquesa por Reprodução

Peixes

O recado para Peixes fala de limites claros. O Anjo da Guarda orienta a continuar sentindo profundamente, mas sem absorver dores que não são suas. Sensibilidade com proteção será a chave do ano.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
1 de 5
Peixes: azul marinho por Reprodução

Mensagem do dia

O Anjo da Guarda do dia 1º de janeiro lembra que 2026 não começa exigindo perfeição, mas consciência. Cada escolha feita com mais verdade, responsabilidade e presença constrói um ano mais alinhado com quem você está se tornando.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Maria Bethânia inicia 2026 celebrando a despedida da turnê de 60 anos de carreira

Maria Bethânia inicia 2026 celebrando a despedida da turnê de 60 anos de carreira
Imagem - Separados? Post de Tata Estaniecki no Réveillon levanta suspeitas e movimenta a web

Separados? Post de Tata Estaniecki no Réveillon levanta suspeitas e movimenta a web
Imagem - Novo romance? Flagras de Iza com ator global no Réveillon levantam suspeitas de affair

Novo romance? Flagras de Iza com ator global no Réveillon levantam suspeitas de affair

MAIS LIDAS

Imagem - Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada
01

Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada

Imagem - Seis apostas acertam a Mega da Virada 2025 e dividem maior prêmio da história
02

Seis apostas acertam a Mega da Virada 2025 e dividem maior prêmio da história

Imagem - Aposta premiada da Mega da Virada foi feita na divisa do Brasil com o Paraguai
03

Aposta premiada da Mega da Virada foi feita na divisa do Brasil com o Paraguai

Imagem - Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)
04

Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)