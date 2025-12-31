Quais os signos com maior possibilidade de ganhar na Mega da Virada?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 16:11
O ano de 2025 chega ao fim, e 2026 promete ser um ano que marcará a trajetória de muitos, já que se trata do ano 1, segundo a numerologia, marcando o fim de um ciclo e início de outro, com promessa de realizações e prosperidade.
No final do ano, no Brasil, uma das apostas mais concorridas é a Mega Sena da Virada, o sonho de muitos. Os astros indicam que em 2026 alguns sonhos podem ficar mais próximos da realidade, como ganhar na Mega, para alguns signos do zodíaco. Com Júpiter - o planeta da fortuna e da expansão - se movimentando pelo céu, o ano promete destravar a sorte que parecia estagnada e trazer oportunidades financeiras.
Alguns signos vão ter uma “ajudinha” do universo para a sorte, e ficar rico. De acordo com os astrólogos Nai Tomayno e Yub Miranda do Personare são favoritos para enriquecer em 2026. Veja se o seu está na lista!
Veja as características dos signos
Para os geminianos, o dinheiro virá de diversas formas, através do comércio, da comunicação e até das vendas, que estão em alta. Por isso, é importante estar atento a novas tecnologias e oportunidades rápidas de negócio. A sorte do geminiano estará no lugar certo e na hora certa.
Júpiter em Leão atrairá sorte, magnetismo e oportunidades. É um período para apostas, investimentos e ganhar dinheiro através da própria imagem ou talentos criativos. A sorte estará ao seu lado, por isso aproveite essa fase, mas combine a sorte com autoconfiança para lançar projetos ousados.
O trânsito dos astros favorecem a entrada de dinheiro, mas principalmente a capacidade de concentrar riqueza, com a chance de ganhar um patrimônio sólido. A riqueza pode vir de heranças, negócios familiares, imóveis ou investimentos conservadores que rendem acima do esperado. Por isso é importante poupar e investir em bens duráveis.