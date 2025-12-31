ASTROLOGIA

3 signos fecham o ano com paz no coração e a certeza de que tudo começa a dar certo

O encerramento do ano traz alívio emocional, confiança nas próprias escolhas e a sensação tranquila de que o melhor começa agora

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 13:00

Anjo e signos Crédito: Imagem gerada por IA

Depois desta quarta-feira, dia 31 de dezembro, a vida começa a mostrar sinais claros de melhora para alguns signos. Não se trata de grandes viradas externas, mas de uma paz interna rara, daquela que surge quando tudo parece finalmente fazer sentido. O ano se encerra com contentamento, autoconfiança e a certeza silenciosa de que, mesmo sem respostas para tudo, o caminho está certo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer: Hoje você se reconecta com aquilo que te faz bem de verdade. As escolhas feitas ao longo do ano passam a ser vistas com mais carinho e menos culpa. Uma preocupação antiga perde força, e você entende que não precisa levar pequenos medos para o próximo ciclo. A felicidade vem do equilíbrio entre proteger o coração e manter-se aberto.

Dica cósmica: Confiança emocional é o maior sinal de evolução.

Virgem: O último dia do ano confirma que seu esforço valeu a pena. Mesmo sem todas as respostas, você sente segurança no caminho que construiu. Há orgulho silencioso, maturidade e uma sensação clara de dever cumprido. Você encerra o ano se sentindo útil, alinhado e em paz com suas decisões.

Dica cósmica: Reconheça o quanto você já construiu antes de cobrar o próximo passo.

Sagitário: O dia traz leveza e bom humor, inclusive com seus próprios erros. Você percebe que não há mais espaço para medo ou dúvida ao olhar para o futuro. Algumas surpresas do ano mudaram sua visão sobre amor, liberdade e felicidade. A confiança em quem você é hoje sustenta essa nova fase mais solta e verdadeira.

Dica cósmica: A liberdade que você busca começa na aceitação de si mesmo.