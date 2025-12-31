Acesse sua conta
3 signos entram em uma nova fase de paz, clareza e cura emocional antes da virada do ano

O último dia do ano traz entendimento, aceitação e o alívio de finalmente fechar capítulos que ficaram em aberto ao longo dos últimos meses

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 11:00

Anjo, signos, proteção
Anjo, signos, proteção Crédito: Imagem gerada por IA

O dia 31 de dezembro funciona como um ponto final emocional. É quando tudo começa a fazer mais sentido, pendências internas se resolvem e surge uma paz inesperada com decisões, silêncios e escolhas feitas ao longo do ano. Para alguns signos, esse fechamento é profundo e libertador, marcando o início de uma nova fase mais leve, consciente e curativa. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Hoje é dia de finalizar o que ficou pendente, especialmente conversas ou situações que você quase deixou para trás. Resolver esse último detalhe traz uma sensação poderosa de alívio e maturidade emocional. Fechar o ano em paz, sem assuntos mal resolvidos, prepara você para começar o próximo ciclo com mais leveza e segurança.

Dica cósmica: Encerrar com clareza é tão importante quanto começar com coragem.

Leão: O último dia do ano traz orgulho pessoal e sensação de conquista. Você percebe o quanto evoluiu na forma de se expressar, se posicionar e se relacionar. Antigos conflitos perdem força, e isso gera uma cura silenciosa, mas profunda. Você fecha o ano confiante, satisfeito e emocionalmente inteiro.

Dica cósmica: Reconheça sua própria evolução antes de buscar novos aplausos.

Capricórnio: Uma mudança de perspectiva transforma algo que vinha pesando na sua mente. Hoje, você entende que nem tudo precisava dar resultados imediatos e que algumas experiências serviram apenas para amadurecer sua visão. Essa compreensão dissolve cobranças internas e traz uma cura emocional sólida, baseada em aceitação e ordem interna.

Dica cósmica: Nem tudo foi atraso, muita coisa foi preparação.

