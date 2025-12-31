ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (31 de dezembro): como atrair abundância e boas notícias financeiras na virada do ano

O último dia do ano traz oportunidades de equilíbrio, pequenos ganhos e escolhas conscientes que ajudam a entrar na virada com mais confiança e leveza.

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 09:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

Nesta quarta-feira, dia 31 de dezembro, o clima é de fechamento, gratidão e expectativa pelo que vem pela frente. Algumas atitudes simples ajudam a organizar emoções, finanças e relações antes da virada do ano. Para cada signo, a cor e o número da sorte funcionam como um reforço simbólico para encerrar 2025 com mais clareza, proteção e abertura para novas oportunidades. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Hoje é um dia de resolver mal-entendidos com calma e valorizar aprendizados recentes, especialmente ligados ao dinheiro e ao trabalho.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 2

Touro: O último dia do ano favorece conexões familiares, estabilidade financeira e decisões práticas que rendem frutos a longo prazo.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 7

Gêmeos: Atenção às emoções dentro de casa e às escolhas financeiras. O dia pede foco e presença para fechar o ano com mais segurança.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 6

Câncer: Boas decisões financeiras e conversas sinceras fortalecem vínculos importantes. Ajustes na rotina trazem mais bem-estar para a virada.

Cor da sorte: Rosa claro

Número da sorte: 11

Leão: O dia inspira reflexões sobre metas e novos começos. Mesmo que resultados demorem, a sensação é de construção sólida.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 18

Virgem: Investimentos conscientes, foco no trabalho e pequenas pausas ajudam a fechar o ano com sensação de dever cumprido.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 8

Libra: O dia convida à organização emocional e financeira. Relembrar boas memórias ajuda a entrar na virada com o coração mais leve.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 1

Escorpião: Novas fontes de renda e mudanças profissionais ganham força. Conversas honestas em família trazem paz no encerramento do ano.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 7

Sagitário: Planejar o futuro com calma traz segurança. O dia favorece ganhos consistentes e boas decisões pensando no longo prazo.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 9

Capricórnio: Reconhecimento profissional e escolhas financeiras inteligentes marcam o último dia do ano com sensação de progresso real.

Cor da sorte: Azul-marinho

Número da sorte: 4

Aquário: Diálogos justos sobre dinheiro e novas perspectivas profissionais ajudam a fechar o ano com mais confiança em si mesma.

Cor da sorte: Off-white

Número da sorte: 3

Peixes: Ajustes financeiros e foco no essencial trazem tranquilidade. Gratidão e presença emocional fortalecem laços importantes antes da virada.

Cor da sorte: Magenta