Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

João Gomes passa por cirurgia na língua e diverte fãs com reação da esposa

Cantor de 23 anos compartilhou interação divertida com Ary Mirelle, grávida do segundo filho

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 12:37

João Gomes passa por cirurgia na língua e diverte fãs com reação da esposa Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

João Gomes, de 23 anos, passou por uma cirurgia para remover o freio da língua nesta terça-feira (12), seguindo a recomendação de seu fonoaudiólogo com o objetivo de aprimorar seu desempenho musical. O artista compartilhou detalhes do procedimento e aproveitou para mostrar a reação bem-humorada da esposa, Ary Mirelle, grávida do segundo filho do casal.

“Vou ali fazer uma cirurgia… Estou corajoso hoje, viu. Em 2021 o fonoaudiólogo me recomendou tirar um freio que eu tinha na língua e, graças ao meu amigo Breno Rodrigues, finalmente tomei coragem”, escreveu João em seus Stories no Instagram.

Leia mais

Imagem - Cantora baiana e Blogueirinha trocam tapas durante programa ao vivo: 'Comigo é toma lá, dá cá'

Cantora baiana e Blogueirinha trocam tapas durante programa ao vivo: 'Comigo é toma lá, dá cá'

Imagem - Raquel Brito diz que Davi não terá seu apoio em 'A Fazenda 17': 'Não conte comigo'

Raquel Brito diz que Davi não terá seu apoio em 'A Fazenda 17': 'Não conte comigo'

Imagem - Fiuk expõe mágoa com Fábio Jr. e lembra drama da mãe: 'Imperdoável'

Fiuk expõe mágoa com Fábio Jr. e lembra drama da mãe: 'Imperdoável'

A influencer Ary Mirelle reagiu de forma divertida: “Se antes já era bom, imagine agora”, comentou. João compartilhou a mensagem com os seguidores e brincou: “Vou lhe expor… Ela tá dando ousadia”.

Cantor João Gomes faz cirurgia na língua

João Gomes faz cirurgia e ganha comentário sugestivo de Ary Mirelle por Reprodução/Instagram
João Gomes faz cirurgia na língua por Reprodução/Instagram
João Gomes e Ary Mirelle por Reprodução/Instagram
João Gomes faz cirurgia na língua por Reprodução/Instagram
João Gomes faz cirurgia e ganha comentário sugestivo de Ary Mirelle por Reprodução/Instagram
João Gomes, Ary Mirelle e Jorge por Reprodução/Instagram
João Gomes no show por Reprodução
1 de 7
João Gomes faz cirurgia e ganha comentário sugestivo de Ary Mirelle por Reprodução/Instagram

Na manhã seguinte, João Gomes tranquilizou os fãs sobre a recuperação e explicou que o procedimento foi exclusivamente para melhorar seu canto. “Isso foi só para melhorar o meu desempenho como profissional. Já deu tudo certo. Agora é recuperar, cuidar com a fonoaudióloga e praticar canto com um professor ao lado”, afirmou.

O cantor também divertiu os seguidores ao comentar que recusou uma proposta de harmonização facial. “Galera, me perdoem a falta de modernidade, mas o cara chegou na inocência, gente fina e tal: 'E aí, João, bora fechar uma parceria de harmonização facial?'. Ele tá querendo dizer que a minha cara tá desarmonizada? Vai se lascar, sou bonitão”, escreveu, arrancando risadas dos fãs.

Leia mais

Imagem - Proteína barata e saudável: Veja 3 receitas práticas com fígado para inovar no jantar

Proteína barata e saudável: Veja 3 receitas práticas com fígado para inovar no jantar

Imagem - Cabelos saudáveis e fortes: veja 10 mitos e verdades

Cabelos saudáveis e fortes: veja 10 mitos e verdades

Imagem - Quer saber como voltar ao mercado de trabalho em 2025? Veja 5 passos

Quer saber como voltar ao mercado de trabalho em 2025? Veja 5 passos

LEIA MAIS SOBRE O CASO

João Gomes comemora 23 anos com bolo temático de Neymar; confira

João Gomes revela que parou de beber e faz alerta sobre saúde: 'Problemas irreversíveis'

João Gomes emociona público ao subir no palco com o filho durante show: 'Presente da minha vida'

João Gomes revela condição enfrentada por Ary Mirelle na gravidez: 'Situação delicada'

Bell Marques, João Gomes e Nattan: veja programação do São Pedro de Itaparica 2025

Mais recentes

Imagem - Tony Ramos volta a 'Dona de Mim' e grava cenas inéditas: 'Mais vivo do que nunca'

Tony Ramos volta a 'Dona de Mim' e grava cenas inéditas: 'Mais vivo do que nunca'
Imagem - Ana Maria Braga dá bronca ao vivo em repórter e causa climão: 'Como você passou de ano?'

Ana Maria Braga dá bronca ao vivo em repórter e causa climão: 'Como você passou de ano?'
Imagem - Conheça os 5 exercícios simples que fortalecem e definem o corpo

Conheça os 5 exercícios simples que fortalecem e definem o corpo

MAIS LIDAS

Imagem - Teleférico vai reduzir tempo de deslocamento em Salvador em mais de 1h; veja por onde vai passar
01

Teleférico vai reduzir tempo de deslocamento em Salvador em mais de 1h; veja por onde vai passar

Imagem - Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro
02

Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro

Imagem - Salvador Fest 2025 é cancelado; produtora explica motivos
03

Salvador Fest 2025 é cancelado; produtora explica motivos

Imagem - Disputa em família: herdeiro da Casas Bahia pede que irmão seja condenado por litigância de má-fé
04

Disputa em família: herdeiro da Casas Bahia pede que irmão seja condenado por litigância de má-fé