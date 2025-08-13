João Gomes passa por cirurgia na língua e diverte fãs com reação da esposa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 12:37
João Gomes, de 23 anos, passou por uma cirurgia para remover o freio da língua nesta terça-feira (12), seguindo a recomendação de seu fonoaudiólogo com o objetivo de aprimorar seu desempenho musical. O artista compartilhou detalhes do procedimento e aproveitou para mostrar a reação bem-humorada da esposa, Ary Mirelle, grávida do segundo filho do casal.
“Vou ali fazer uma cirurgia… Estou corajoso hoje, viu. Em 2021 o fonoaudiólogo me recomendou tirar um freio que eu tinha na língua e, graças ao meu amigo Breno Rodrigues, finalmente tomei coragem”, escreveu João em seus Stories no Instagram.
A influencer Ary Mirelle reagiu de forma divertida: “Se antes já era bom, imagine agora”, comentou. João compartilhou a mensagem com os seguidores e brincou: “Vou lhe expor… Ela tá dando ousadia”.
Na manhã seguinte, João Gomes tranquilizou os fãs sobre a recuperação e explicou que o procedimento foi exclusivamente para melhorar seu canto. “Isso foi só para melhorar o meu desempenho como profissional. Já deu tudo certo. Agora é recuperar, cuidar com a fonoaudióloga e praticar canto com um professor ao lado”, afirmou.
O cantor também divertiu os seguidores ao comentar que recusou uma proposta de harmonização facial. “Galera, me perdoem a falta de modernidade, mas o cara chegou na inocência, gente fina e tal: 'E aí, João, bora fechar uma parceria de harmonização facial?'. Ele tá querendo dizer que a minha cara tá desarmonizada? Vai se lascar, sou bonitão”, escreveu, arrancando risadas dos fãs.