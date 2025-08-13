FAMOSOS

João Gomes passa por cirurgia na língua e diverte fãs com reação da esposa

Cantor de 23 anos compartilhou interação divertida com Ary Mirelle, grávida do segundo filho

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 12:37

João Gomes passa por cirurgia na língua e diverte fãs com reação da esposa Crédito: Reprodução/Redes Sociais

João Gomes, de 23 anos, passou por uma cirurgia para remover o freio da língua nesta terça-feira (12), seguindo a recomendação de seu fonoaudiólogo com o objetivo de aprimorar seu desempenho musical. O artista compartilhou detalhes do procedimento e aproveitou para mostrar a reação bem-humorada da esposa, Ary Mirelle, grávida do segundo filho do casal.

“Vou ali fazer uma cirurgia… Estou corajoso hoje, viu. Em 2021 o fonoaudiólogo me recomendou tirar um freio que eu tinha na língua e, graças ao meu amigo Breno Rodrigues, finalmente tomei coragem”, escreveu João em seus Stories no Instagram.

A influencer Ary Mirelle reagiu de forma divertida: “Se antes já era bom, imagine agora”, comentou. João compartilhou a mensagem com os seguidores e brincou: “Vou lhe expor… Ela tá dando ousadia”.

Na manhã seguinte, João Gomes tranquilizou os fãs sobre a recuperação e explicou que o procedimento foi exclusivamente para melhorar seu canto. “Isso foi só para melhorar o meu desempenho como profissional. Já deu tudo certo. Agora é recuperar, cuidar com a fonoaudióloga e praticar canto com um professor ao lado”, afirmou.

