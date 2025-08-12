Cantora baiana e Blogueirinha trocam tapas durante programa ao vivo: 'Comigo é toma lá, dá cá'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 16:07
O que era para ser um bate-papo leve e bem-humorado acabou rendendo uma troca de 'tapas' e muita 'discussão' online. A cantora e compositora Majur, 29 anos, participou do programa De Frente com Blogueirinha na última segunda-feira (11) e se sentiu desrespeitada por uma “brincadeira” da apresentadora.
Tudo aconteceu quando Blogueirinha, conhecida por seu humor ácido e entrevistas repletas de ironia, entrou na interpretação do hit Zug Zug (2019) e, empolgada, deu um tapa na mão de Majur. A cantora baiana não gostou do gesto e revidou no mesmo tom.
“Eu hein, tá doida?! Me bateu. Olha só, não me bate não, viu? Comigo é toma lá, dá cá. Não tem esse negócio de pagar o mal com o bem. Aqui é mal com mal e bem com bem”, disparou Majur.
No X (antigo Twitter), Majur desabafou sobre a situação: “Eu nunca imaginei ser tão destratada. Eu viajei para São Paulo para ir no programa dessa labubu. Fui agredida, e apenas descontei. Devolvi! Na minha casa, se eu voltasse apanhada, meu pai dizia que ia me bater por cima…”
Majur
A apresentadora, por sua vez, alegou que o gesto fazia parte da performance: “Me empolguei. É assim que eu expresso a minha arte.” No fim da noite, em tom de brincadeira, Blogueirinha ainda afirmou que “denunciaria” Majur pela agressão ao vivo.
A repercussão foi imediata. Alguns internautas acusaram o momento de ser armação para gerar cortes e viralizar: “Tão sem graça essas armações pra gerar conteúdo”, disse um internauta, “O programa deve estar com audiência baixa pra precisar desses truques”, comentou outro.
Já outros caíram na 'brincadeira' e defenderam Majur: “Se ela apanhou, é porque mereceu. #MajurMereceRespeito”, disse um usúaio do X (antigo Twitter), “Você ouviu o estalo? Muito forte!”, brincou outra internauta.
Apesar da 'polêmica', quem acompanha De Frente com Blogueirinha sabe que o formato é recheado de sarcasmo, provocações e interações improváveis, o que levanta a possibilidade de que tudo não tenha passado de mais uma encenação planejada para arrancar boas risadas (e curtidas).