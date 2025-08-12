Acesse sua conta
Cantora baiana e Blogueirinha trocam tapas durante programa ao vivo: 'Comigo é toma lá, dá cá'

Majur relatou desconforto durante participação no programa 'De Frente com Blogueirinha'

  Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 16:07

Majur no 'De Frente com Blogueirinha'
Majur no 'De Frente com Blogueirinha' Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O que era para ser um bate-papo leve e bem-humorado acabou rendendo uma troca de 'tapas' e muita 'discussão' online. A cantora e compositora Majur, 29 anos, participou do programa De Frente com Blogueirinha na última segunda-feira (11) e se sentiu desrespeitada por uma “brincadeira” da apresentadora.

Tudo aconteceu quando Blogueirinha, conhecida por seu humor ácido e entrevistas repletas de ironia, entrou na interpretação do hit Zug Zug (2019) e, empolgada, deu um tapa na mão de Majur. A cantora baiana não gostou do gesto e revidou no mesmo tom.

“Eu hein, tá doida?! Me bateu. Olha só, não me bate não, viu? Comigo é toma lá, dá cá. Não tem esse negócio de pagar o mal com o bem. Aqui é mal com mal e bem com bem”, disparou Majur.

No X (antigo Twitter), Majur desabafou sobre a situação:  “Eu nunca imaginei ser tão destratada. Eu viajei para São Paulo para ir no programa dessa labubu. Fui agredida, e apenas descontei. Devolvi! Na minha casa, se eu voltasse apanhada, meu pai dizia que ia me bater por cima…”

Majur

A cantora baiana Majur por Caio Ramalho/divulgação
Majur, cantora por Jordan Vilas/Divulgação
A cantora Majur por Foto de Erik Salles
Majur por divulgação
Majur no 'De Frente com Blogueirinha' por Reprodução/Redes Sociais
A cantora Majur por Foto de Erik Salles
Majur no 'De Frente com Blogueirinha' por Reprodução/Redes Sociais
A cantora Majur por Foto de Erik Salles
A cantora baiana Majur por Reprodução/Redes Sociais
A cantora baiana Majur por Reprodução/Redes Sociais
A cantora baiana Majur por Reprodução/Redes Sociais
A cantora baiana Majur por Reprodução/Redes Sociais
A cantora baiana Majur por Reprodução/Redes Sociais
A cantora baiana Majur por Reprodução/Redes Sociais
A cantora baiana Majur por Reprodução/Redes Sociais
A cantora baiana Majur por Caio Ramalho/divulgação

A apresentadora, por sua vez, alegou que o gesto fazia parte da performance: “Me empolguei. É assim que eu expresso a minha arte.” No fim da noite, em tom de brincadeira, Blogueirinha ainda afirmou que “denunciaria” Majur pela agressão ao vivo.

A repercussão foi imediata. Alguns internautas acusaram o momento de ser armação para gerar cortes e viralizar: “Tão sem graça essas armações pra gerar conteúdo”, disse um internauta, “O programa deve estar com audiência baixa pra precisar desses truques”, comentou outro. 

Já outros caíram na 'brincadeira' e defenderam Majur: “Se ela apanhou, é porque mereceu. #MajurMereceRespeito”, disse um usúaio do X (antigo Twitter), “Você ouviu o estalo? Muito forte!”, brincou outra internauta.

Apesar da 'polêmica', quem acompanha De Frente com Blogueirinha sabe que o formato é recheado de sarcasmo, provocações e interações improváveis, o que levanta a possibilidade de que tudo não tenha passado de mais uma encenação planejada para arrancar boas risadas (e curtidas).

