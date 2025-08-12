EITA!

Cantora baiana e Blogueirinha trocam tapas durante programa ao vivo: 'Comigo é toma lá, dá cá'

Majur relatou desconforto durante participação no programa 'De Frente com Blogueirinha'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 16:07

Majur no 'De Frente com Blogueirinha' Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O que era para ser um bate-papo leve e bem-humorado acabou rendendo uma troca de 'tapas' e muita 'discussão' online. A cantora e compositora Majur, 29 anos, participou do programa De Frente com Blogueirinha na última segunda-feira (11) e se sentiu desrespeitada por uma “brincadeira” da apresentadora.

Tudo aconteceu quando Blogueirinha, conhecida por seu humor ácido e entrevistas repletas de ironia, entrou na interpretação do hit Zug Zug (2019) e, empolgada, deu um tapa na mão de Majur. A cantora baiana não gostou do gesto e revidou no mesmo tom.

“Eu hein, tá doida?! Me bateu. Olha só, não me bate não, viu? Comigo é toma lá, dá cá. Não tem esse negócio de pagar o mal com o bem. Aqui é mal com mal e bem com bem”, disparou Majur.

No X (antigo Twitter), Majur desabafou sobre a situação: “Eu nunca imaginei ser tão destratada. Eu viajei para São Paulo para ir no programa dessa labubu. Fui agredida, e apenas descontei. Devolvi! Na minha casa, se eu voltasse apanhada, meu pai dizia que ia me bater por cima…”

Eu nunca imaginei ser tão destratada, eu viajei pra São Paulo pra ir no programa Dessa labubu. fui agredida, e apenas descontei. Devolvi! Na minha casa se eu voltasse apanhada meu pai dizia que ele ia me bater por cima… — Majur (@Majur) August 12, 2025

Majur 1 de 15

A apresentadora, por sua vez, alegou que o gesto fazia parte da performance: “Me empolguei. É assim que eu expresso a minha arte.” No fim da noite, em tom de brincadeira, Blogueirinha ainda afirmou que “denunciaria” Majur pela agressão ao vivo.

A repercussão foi imediata. Alguns internautas acusaram o momento de ser armação para gerar cortes e viralizar: “Tão sem graça essas armações pra gerar conteúdo”, disse um internauta, “O programa deve estar com audiência baixa pra precisar desses truques”, comentou outro.

Já outros caíram na 'brincadeira' e defenderam Majur: “Se ela apanhou, é porque mereceu. #MajurMereceRespeito”, disse um usúaio do X (antigo Twitter), “Você ouviu o estalo? Muito forte!”, brincou outra internauta.