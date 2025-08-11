Acesse sua conta
Aprenda a fazer 5 chás práticos, saudáveis e saborosos

Além disso, combinam sabor, praticidade e aquela sensação acolhedora tão necessária nas baixas temperaturas.

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 16:24

Chá de gengibre com limão e hortelã (Imagem: peterzsuzsa | Shutterstock)
Chá de gengibre com limão e hortelã Crédito: Imagem: peterzsuzsa | Shutterstock

Nos dias frios, os chás são a escolha perfeita para se aquecer de forma saudável e prática. Isso porque oferecem inúmeros benefícios para a saúde, entre eles o fortalecimento do sistema imunológico e o alívio dos sintomas de resfriados e gripes. Além disso, combinam sabor, praticidade e aquela sensação acolhedora tão necessária nas baixas temperaturas.

Pensando nisso, a seguir, selecionamos 5 receitas de chás para você se aquecer nos dias frios. Confira!

Chá de gengibre com limão e hortelã

Ingredientes

  • 3 fatias finas de gengibre
  • Suco de 1/2 limão-siciliano
  • 8 folhas de hortelã
  • 500 ml de água
  • Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione as fatias de gengibre e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo, acrescente as folhas de hortelã e deixe em infusão por 5 minutos. Coe o chá e junte o suco de limão. Adoce com mel e sirva em seguida.

Chá de orégano para os dias frios

Ingredientes

  • 1 colher de chá de folhas secas de orégano
  • 300 ml de água
  • Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione as folhas secas de orégano e ferva por 3 minutos. Desligue o fogo e deixe em infusão por 5 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.

Chá de tangerina com anis-estrelado e canela (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Chá de tangerina com anis-estrelado e canela Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Chá de tangerina com anis-estrelado e canela

Ingredientes

  • Casca de 2 tangerinas sem a parte branca
  • 2 paus de canela
  • 2 anis-estrelados
  • 500 ml de água
  • Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione as cascas de tangerina, os paus de canela e os anis-estrelados. Reduza o fogo e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e deixe em infusão por 5 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.

Chá de maracujá com camomila

Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de folhas secas de maracujá
  • 1 colher de sopa de flores secas de camomila
  • 500 ml de água
  • Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione as folhas secas de maracujá e as flores de camomila. Cozinhe por 3 minutos. Desligue o fogo e deixe em infusão por 8 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.

Chá de maçã com canela e cravo

Ingredientes

  • 1 maçã sem sementes e cortada em cubos
  • 2 paus de canela
  • 4 cravos-da-índia
  • 500 ml de água
  • Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a maçã, os paus de canela e os cravos-da-índia. Cubra com água e leve ao fogo baixo. Ferva por 10 minutos e desligue o fogo. Deixe em infusão por 5 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva em seguida.

