Horóscopo semanal: previsão dos signos de 11 a 17 de agosto de 2025

Astróloga explica o que os astros reservam para cada nativo nos próximos dias

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 06:00

Nesta semana, o Sol no signo de Leão favorecerá a autoexpressão, a criatividade, a liderança e a autenticidade. Será um período de coragem, mas também de busca por reconhecimento. Mercúrio, que estará em movimento retrógrado, seguirá em Leão e em oposição a Plutão, trazendo uma energia intensa no campo mental e da comunicação.

Haverá tendência a mal-entendidos, revelações inesperadas e conversas que tocarão em verdades profundas. Nesse cenário, cada nativo deverá ter cuidado com manipulações ou palavras impulsivas. Ademais, Vênus seguirá em Câncer e fará conjunção com Júpiter, indicando expansão emocional, generosidade, afeto e até boas oportunidades em relacionamentos e finanças.

Por sua vez, Marte em Libra permanecerá em oposição a Saturno e Netuno, sinalizando um período de frustração de vontades, confusão sobre ações e tensão nos laços afetivos. A impulsividade de Marte encontrará resistência de Saturno e as incertezas de Netuno. Nesse contexto, será necessário evitar confrontos diretos e agir com diplomacia. Poderá, também, haver sensação de cansaço ou desânimo.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

Nesta semana, você sentirá uma forte necessidade de reorganizar sua rotina e resolver pendências antigas, especialmente no trabalho e nos cuidados pessoais; será um bom momento para cuidar da sua saúde e aumentar a produtividade. Além disso, sua criatividade estará em alta, assim como a necessidade de se expressar. Contudo, o período exigirá cautela e paciência, pois nem tudo ocorrerá como planejado.

No campo emocional, questões familiares receberão mais a sua atenção e haverá oportunidades de conexão e acolhimento, o que favorecerá conversas profundas e reconciliações. Na vida afetiva, as relações amorosas e parcerias passarão por testes importantes — evite agir por impulso e mantenha-se aberto(a) ao diálogo.

Touro

Seu foco estará em questões ligadas ao lar, à família e a emoções profundas nesta semana. Além disso, memórias ou situações do passado precisarão passar por revisões importantes. Ainda neste período, você buscará conexão com a sua essência e surgirá um impulso para se expressar de forma mais autêntica, especialmente em assuntos ligados à vida pessoal; contudo, nem tudo fluirá com facilidade, exigindo paciência para lidar com mal-entendidos e mudanças de planos. Será um momento também que pedirá atenção especial ao equilíbrio entre a rotina e o bem-estar físico e emocional, com possíveis desafios que exigirão disciplina e organização no dia a dia.

Gêmeos

Nesta semana, você perceberá um forte chamado para repensar a maneira como tem se comunicado e para revisar antigas decisões e diálogos, especialmente com pessoas próximas. Mensagens não ditas ou mal compreendidas virão à tona, exigindo mais clareza e empatia nas conversas.

No ambiente familiar, o cenário pedirá reflexão e fortalecimento emocional, com boas chances de conexões positivas com seus entes queridos e oportunidades de ressignificar sua relação com o passado. Ademais, a criatividade e a busca pelo que gera prazer aumentarão. Nesse contexto, será necessário lidar com frustrações ligadas a expectativas não atendidas, especialmente no campo afetivo. Além disso, atente-se a possíveis decisões precipitadas.

Câncer

Assuntos ligados ao seu valor pessoal, às finanças e à autoestima receberão bastante a sua atenção e exigirão uma abordagem consciente e estratégica. Poderão surgir oportunidades de crescimento material e afetivo, especialmente se você souber reconhecer seus talentos e se valorizar com mais firmeza. Por outro lado, antigas inseguranças ou padrões limitantes emergirão, e revisões internas e foco nas prioridades se farão necessários.

As relações familiares passarão por momentos de tensão ou cobrança nestes dias, demandando equilíbrio entre sensibilidade e firmeza. Busque também evitar decisões impulsivas ou gastos desnecessários, pois a semana pedirá planejamento e atenção aos detalhes.

Leão

Você sentirá um impulso maior de se afirmar e buscar reconhecimento. Além disso, seu brilho pessoal estará em alta, favorecendo encontros, novos interesses e autovalorização. Tenha, porém, cuidado com julgamentos precipitados e atitudes impulsivas. Também será possível que velhos padrões de pensamento ou comunicação precisem de revisão e mais consciência.

A semana estimulará, ainda, iniciativas pessoais e afetivas, com boas chances de crescimento, desde que mantenha os pés no chão. No entanto, atente-se, pois questões ligadas ao cotidiano e relações com pessoas próximas provocarão confusão ou frustração.

Virgem

Você sentirá um chamado profundo para olhar internamente e repensar atitudes, escolhas e emoções que tem evitado. Será um período propício para introspecção, cura e encerramento de ciclos, embora certas dúvidas e inseguranças estejam presentes. Por outro lado, o convívio com amigos e grupos trará conforto, apoio e até boas oportunidades, especialmente caso se permita ser mais receptivo(a).

No entanto, nesta fase ainda existirá risco de conflitos envolvendo finanças, valores ou expectativas mal alinhadas, exigindo clareza e planejamento. Nesse cenário, evite agir por impulso ou confiar demais em promessas vagas. Esta semana favorecerá iniciativas solidárias e planos de longo prazo, desde que baseados na realidade.

Libra

Suas metas e conexões sociais receberão bastante de sua atenção e será preciso revisar planos e alinhar expectativas com mais senso de realidade. Ademais, conversas com amigos ou colegas trarão revelações importantes, inclusive sobre antigas pendências ou decisões mal resolvidas.

No campo profissional, haverá chances de reconhecimento e crescimento, desde que você demonstre sensibilidade e maturidade. Ao mesmo tempo, existirá a tendência de que aja com impaciência, o que poderá gerar atritos ou frustrações, especialmente se tentar controlar tudo. A semana pedirá foco, autoconhecimento e um olhar estratégico.

Escorpião

Assuntos ligados à carreira, como busca por reconhecimento e por propósito, receberão bastante de sua atenção. Neste período, busque revisar estratégias e ajustar a forma como você se posiciona diante do mundo. Ademais, atrasos ou reavaliações importantes se farão presentes no campo profissional, exigindo mais flexibilidade e foco no que realmente importa.

Novas oportunidades de expansão e inspiração também surgirão nesta semana, desde que haja abertura ao aprendizado. Por outro lado, será uma fase sensível, com tendência ao cansaço ou a emoções reprimidas, que pedirão espaço para as sentir. Diante disso, cuide da sua saúde mental e evite acumular responsabilidades em excesso.

Sagitário

Você seguirá em busca de expandir seus horizontes, seja por meio de estudos, viagens ou reflexões profundas sobre suas crenças e objetivos. No entanto, o dia exigirá que revise seus planos com cautela, pois surgirão revelações que desafiarão suas ideias e trarão à tona antigos questionamentos.

Ademais, assuntos financeiros e emocionais relacionados a parcerias ou recursos compartilhados demandarão sua atenção. Inclusive, aparecerão oportunidades de crescimento, desde que haja equilíbrio em seus movimentos. Nas relações sociais, tensões e cobranças se farão presentes, pedindo mais paciência e flexibilidade para manter as conexões importantes. Aja com discernimento, mas sem perder o entusiasmo.

Capricórnio

Você tenderá a se envolver com assuntos profundos relacionados a transformações internas e será necessária uma postura reflexiva e aberta para mudanças. Antigos padrões ou segredos ressurgirão e pedirão coragem para enfrentá-los. Por outro lado, nas relações próximas, existirá potencial para crescimento e harmonia, desde que haja equilíbrio das expectativas e respeito mútuo aos limites alheios.

No campo profissional, desafios surgirão, demandando mais responsabilidade e paciência para lidar com obstáculos e pressões externas. Nesse cenário, tome cuidado com decisões precipitadas e cuide da sua energia para não se sobrecarregar.

Aquário

Os relacionamentos e as parcerias receberão mais a sua atenção e certas questões demandarão revisões cuidadosas para evitar mal-entendidos. Será um período importante para fortalecer laços, mas também para reconhecer onde há desequilíbrios. Ademais, nesta fase, o foco estará no trabalho e em cuidar da saúde. Inclusive, boas oportunidades surgirão para expandir seu bem-estar e produtividade, desde que evite dispersões.

Além disso, as viagens, os estudos ou os projetos enfrentarão alguns obstáculos, pedindo paciência e planejamento. Ao longo desta semana, busque equilibrar as demandas externas com suas necessidades internas, cultivando o diálogo e a flexibilidade.

Peixes

Nesta semana, você se envolverá bastante com a rotina, o trabalho e os cuidados com a saúde. Será um período favorável para buscar organização, atenção aos detalhes e disposição para rever hábitos que já não servem. Alguns ajustes importantes se mostrarão necessários, especialmente diante de imprevistos ou mudanças de planos.