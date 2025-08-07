Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

8 alimentos saudáveis para quem tem colesterol alto

Veja como inserir gorduras boas na dieta para ajudar a controlar a doença

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 17:30

O abacate é rico em potássio, vitaminas do complexo B e vitamina K (Imagem: Krasula | Shutterstock)
O abacate é rico em potássio, vitaminas do complexo B e vitamina K Crédito: Imagem: Krasula | Shutterstock

Pessoas com colesterol elevado devem focar em uma alimentação regrada e saudável, de preferência evitando comidas com alto teor de gordura. No entanto, é importante destacar que nem todas as gorduras são prejudiciais à saúde, e muitos indivíduos que enfrentam o desafio de controlar o colesterol podem se beneficiar ao incluir alimentos ricos em gorduras saudáveis em suas dietas.

“A alimentação inadequada, rica em gordura saturada, trans, carboidratos simples e pobre em fibras pode favorecer o aumento do colesterol”, alerta Joana Lucyk, mestre em Nutrição pela Universidade de Brasília (UnB). Pensando nisso, fizemos uma lista com os principais alimentos que vão te ajudar a diminuir o nível de colesterol ruim e ter uma vida mais saudável. Confira!

1. Abacate

O abacate é uma excelente fonte de gorduras monoinsaturadas, especificamente o ácido oleico. Essas gorduras são conhecidas por reduzir o colesterol LDL (considerado ruim), enquanto aumentam o colesterol HDL (considerado bom). Além disso, o abacate contém fibras solúveis, que ajudam a diminuir a absorção de colesterol no intestino, contribuindo para a redução dos níveis de colesterol sanguíneo.

Receitas com abacate

Bolo de abacate com iogurte e morango (Imagem: A_Lein | Shutterstock) por Imagem: A_Lein | Shutterstock
Torta de abacate com amêndoas (Imagem: Amallia Eka | Shutterstock) por Imagem: Amallia Eka | Shutterstock
Creme de abacate (Imagem: itaci | Shutterstock) por Imagem: itaci | Shutterstock
Salada de batata-doce com grão-de-bico, abacate e espinafre (Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock) por Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock
Musse de abacate com chocolate e chia (Imagem: Natashamam | Shutterstock) por Imagem: Natashamam | Shutterstock
Salada de rúcula com amora, abacate e queijo feta (Imagem: DronG | Shutterstock) por Imagem: DronG | Shutterstock
1 de 6
Bolo de abacate com iogurte e morango (Imagem: A_Lein | Shutterstock) por Imagem: A_Lein | Shutterstock

2. Nozes

As nozes são ricas em gorduras insaturadas, como ácidos graxos ômega 3 e ácido alfa-linolênico. Os ácidos graxos ômega 3 têm propriedades anti-inflamatórias e são capazes de reduzir a formação de coágulos sanguíneos, melhorando a circulação e protegendo o coração.

“[O ômega 3] é um importante ácido graxo anti-inflamatório. Ele auxilia no processo de recuperação de diversas células do organismo, por fazer parte da estrutura delas”, explica Ricardo Zanuto, nutricionista e mestre e doutor em Fisiologia Humana e Biofísica.

Leia mais

Imagem - Sandy aparece pela 1ª vez com a família do novo namorado em clique discreto

Sandy aparece pela 1ª vez com a família do novo namorado em clique discreto

Imagem - Atriz diz que ex ameaçou processá-la após revelar traições com amigas e babá: 'Traumático'

Atriz diz que ex ameaçou processá-la após revelar traições com amigas e babá: 'Traumático'

Imagem - Carolina Dieckmmann se emociona ao falar de Preta Gil e revela 'herança' deixada pela amiga

Carolina Dieckmmann se emociona ao falar de Preta Gil e revela 'herança' deixada pela amiga

3. Peixes

Peixes como o salmão, o atum e a sardinha são fontes de ácidos graxos ômega 3 , que diminuem a inflamação no corpo, melhorando a saúde cardiovascular e reduzindo o risco de acúmulo de placas nas artérias.

O salmão é um aliado poderoso para a saúde do coração, especialmente para quem tem colesterol alto. Fornece boas quantidades de potássio e magnésio — minerais essenciais que contribuem para a regulação da pressão arterial, melhoram a circulação e ajudam a prevenir doenças cardiovasculares.

LEIA MAIS

Curte uma comida quentinha? Veja 5 receitas para o almoço em dias de chuva

4 cortes masculinos modernos para renovar a autoestima

Se arrependeu de uma compra? Veja como o direito do arrependimento permite a devolução de produtos

4. Azeite de oliva extravirgem

O azeite de oliva extravirgem é rico em ácidos graxos monoinsaturados, especialmente o ácido oleico. Essas gorduras saudáveis ajudam a reduzir o colesterol LDL e protegem o sistema cardiovascular. Além disso, o azeite de oliva é rico em antioxidantes com propriedades anti-inflamatórias e protetoras.

As sementes de chia são fonte de fibras solúveis e auxiliam na redução do colesterol alto (Imagem: New Africa | Shutterstock)
As sementes de chia são fonte de fibras solúveis e auxiliam na redução do colesterol alto Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

5. Sementes de chia

As sementes de chia são fontes de fibras solúveis, ácidos graxos ômega 3 e antioxidantes. As fibras solúveis auxiliam na redução do colesterol LDL, enquanto os ácidos graxos ômega 3 contribuem para a saúde cardíaca, reduzindo a inflamação e o risco de doenças cardíacas.

6. Macadâmia

Uma das oleaginosas com maior teor de gordura monoinsaturada, essencial para o bom funcionamento do organismo . Também é rica em compostos antioxidantes, como flavonoides e vitamina E, que ajudam a combater os radicais livres e promovem a saúde das células. Seu consumo regular, em pequenas porções, contribui para o bem-estar geral e favorece a saúde do coração.

“Ricas em selênio, zinco, magnésio e cálcio, as oleaginosas combatem as inflamações do organismo, melhoram a imunidade e ajudam na redução do colesterol, além de possuírem uma potente capacidade antioxidante”, diz a Dra. Andrea Neves Soares.

A linhaça é um excelente alimento para quem tem colesterol alto (Imagem: Maryna Osadcha | Shutterstock)
A linhaça é um excelente alimento para quem tem colesterol alto Crédito: Imagem: Maryna Osadcha | Shutterstock

7. Sementes de linhaça

Ricas em ômega-3 de origem vegetal e fibras solúveis, ajudam a manter o bom funcionamento do intestino e promovem saciedade. Também são fonte de lignanas, compostos com ação antioxidante e anti-inflamatória, que contribuem para a proteção das células e o equilíbrio hormonal.

8. Pistache

Rico em gorduras boas, fibras e antioxidantes como a luteína, que é importante para a saúde dos olhos. Também contribui para o controle do apetite devido ao seu teor de fibras e proteínas, ajudando a promover a sensação de saciedade. Além disso, seus nutrientes favorecem a saúde cardiovascular.

Mais recentes

Imagem - Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity

Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity
Imagem - Festival leva arte e cultura à população de Valéria neste sábado (9)

Festival leva arte e cultura à população de Valéria neste sábado (9)
Imagem - Confira as datas de vencimento do IPVA neste mês de agosto

Confira as datas de vencimento do IPVA neste mês de agosto

MAIS LIDAS

Imagem - TJ publica edital para concurso de escrevente com salário de R$ 6,3 mil
01

TJ publica edital para concurso de escrevente com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - Prefeitura baiana abre seleção para 410 vagas com salários de até R$ 10 mil
02

Prefeitura baiana abre seleção para 410 vagas com salários de até R$ 10 mil

Imagem - 300 vagas e salário de R$ 15 mil: prefeitura está com inscrições abertas para concurso público
03

300 vagas e salário de R$ 15 mil: prefeitura está com inscrições abertas para concurso público

Imagem - Saiba como ativar a internet gratuita da Starlink em celulares
04

Saiba como ativar a internet gratuita da Starlink em celulares