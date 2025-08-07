FAMOSOS

Sandy aparece pela 1ª vez com a família do novo namorado em clique discreto

Cantora fez rara aparição em imagem ao lado da mãe de Pedro Andrade, com quem assumiu namoro em maio

Sandy e Pedro Andrade Crédito: Reprodução

Sandy voltou a chamar atenção ao surgir discretamente em uma foto de família com a nova sogra, Maria Helena Carone Gomes, mãe do médico Pedro Andrade, com quem a cantora assumiu um relacionamento recentemente. A imagem foi compartilhada por Moriza Andrade, irmã de Pedro, durante a celebração do aniversário da mãe em um vinhedo no interior de São Paulo.

A cantora, conhecida por manter sua vida pessoal longe dos holofotes, aparece ao fundo na imagem publicada nos stories, rodeada por outras convidadas do evento. Mesmo presente, Sandy não compartilhou nenhuma imagem em suas redes sociais, reforçando seu estilo reservado quando o assunto é intimidade.

Segundo informações do jornal Extra, Maria Helena é natural de Sorocaba (SP), já foi proprietária de restaurante e mantém um perfil fechado nas redes sociais. Mesmo assim, algumas fotos suas repercutiram na internet, chamando a atenção pela elegância e boa forma. Ela costuma compartilhar registros com os filhos e mensagens de cunho espiritual em sua página privada.

O namoro entre Sandy e Pedro Andrade foi oficialmente confirmado apenas em maio de 2025, quando os dois apareceram juntos pela primeira vez em público. O casal foi clicado por fotógrafos ao chegar de mãos dadas a uma sessão da peça O Céu da Língua, estrelada por Gregório Duvivier, em São Paulo.

Desde então, embora não tenham feito postagens juntos nas redes sociais, os dois já foram flagrados em viagens e eventos, mantendo uma postura discreta quanto ao relacionamento. A cantora, inclusive, comentou sobre a repercussão de sua vida pessoal em uma entrevista recente.