FLAGRA

Namorado de Sandy apaga vídeo após fãs flagrarem cantora ao fundo

Discreto nas redes, Pedro Andrade gerou burburinho ao mostrar acidentalmente Sandy em vídeo

Heider Sacramento

Publicado em 20 de maio de 2025 às 07:48

Sandy é vista em vídeo com o namorado respondendo seguidores Crédito: Reprodução/Instagram

A vida amorosa de Sandy voltou aos holofotes após um vídeo postado por seu namorado, o médico nutrólogo Pedro Andrade, viralizar nas redes sociais. A gravação, publicada nos Stories do Instagram durante o fim de semana, mostrava Pedro respondendo a perguntas de seguidores quando, ao fundo, internautas perceberam o que seria a silhueta da cantora atrás de uma cortina. A repercussão foi imediata, e o vídeo acabou sendo apagado. >

O registro, no entanto, foi resgatado e divulgado pelo perfil de entretenimento “Circo da Mídia”, que ampliou a imagem e destacou o suposto rosto da artista. O conteúdo foi publicado na segunda-feira (19) e reacendeu as especulações sobre o relacionamento do casal, que ainda não apareceu oficialmente junto em eventos ou postagens públicas.>

Apesar da discrição, Sandy comentou recentemente sobre o assédio em torno de sua vida pessoal. Em entrevista à revista Quem, a cantora admitiu que se surpreende com a quantidade de especulações. “Cara, me espanta um pouco o volume de coisas, porque é muito, é grande, é muita fofoca, muita especulação. Mas, na minha vida, sempre foi assim”, disse ela, que curtiu o Carnaval ao lado do médico, ambos fantasiados, ainda que sem oficializar a relação nas redes.>