RECÉM-CASADOS

Ana Hickmann se casa com Edu Guedes no civil e revela planos para filhos e cerimônia religiosa

Apresentadora confirma união civil com o chef e diz que sonha com casamento religioso em fazenda em reforma

Heider Sacramento

Publicado em 20 de maio de 2025 às 07:23

Ana Hickmann e Edu Guedes planejam cerimônia religiosa em fazenda Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Ana Hickmann, de 44 anos, oficializou no civil sua união com o chef Edu Guedes, de 51. A notícia foi revelada na segunda-feira (19), por meio de um vídeo em seu canal no YouTube. Durante a gravação, Ana respondeu a perguntas de fãs e compartilhou os planos do casal para o futuro, incluindo o desejo de ter filhos e realizar uma cerimônia religiosa em uma fazenda que está em processo de reforma. >

“Já estou legalmente separada do Alexandre Correa, graças a Deus. E sim, me casei no civil com o Edu, graças a Deus”, anunciou Ana, sorridente. Ela destacou que o casamento religioso ainda não tem data marcada, pois o local escolhido, uma fazenda de Edu, está passando por obras. “Quero meu casamento religioso do jeito que a gente merece e eu sempre sonhei”, afirmou.>

A apresentadora também comentou que o filho Alezinho, de 10 anos, fruto do relacionamento com o ex-marido, pediu para levá-la até o altar. Emocionada, ela contou que o casal cogita aumentar a família. “Essa vontade existe, é muito forte, tanto para mim quanto para o Edu. Se a gente receber esse presente de Deus, será maravilhoso”, declarou.>

Apesar do desejo de ter mais filhos, Ana reforçou que ambos já se sentem realizados com as famílias que construíram até aqui. “Se acontecer, vai ser maravilhoso. Mas se não acontecer, está tudo bem. Eu tenho um filho incrível, e ele tem uma filha maravilhosa. Estamos muito bem com isso”, completou.>