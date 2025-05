FAMOSOS

Juliette revela que descobriu má-formação no cérebro após o BBB e precisou fazer cirurgia

"Entendi a finitude da vida", disse a campeã do reality

A cantora e ex-BBB Juliette Freire revelou que, logo após deixar o Big Brother Brasil 21, foi diagnosticada com uma má-formação no cérebro e precisou passar por uma cirurgia para remover um aneurisma em 2021. A declaração foi feita durante entrevista ao Flow Podcast, na qual a artista também relembrou a morte precoce da irmã.>

A descoberta do próprio problema cerebral aconteceu pouco tempo depois da vitória no reality. “Só que quando eu saí do reality eu também descobri uma má-formação no cérebro e, ali, eu entendi a finitude da vida. Era como se Deus tivesse dito: ‘Está bom, minha filha, cumpriu sua missão, tchau’”, relatou a paraibana.>

Ela afirmou ainda que a passagem pelo programa da Globo intensificou esse pensamento. “Eu tinha esse senso de finitude muito grande, de correr, ser feliz agora porque ninguém sabe... E no BBB eu fiz isso: esgotava todas as minhas fichas todos os dias, ia até a última gota de euforia, felicidade ou resolver algum problema. O BBB ensina muito isso [viver o hoje] porque você pode sair [do programa] no outro dia. E a vida é isso, tu pode sair no outro e acabou a história.”>