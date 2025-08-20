Acesse sua conta
Após 'sumiço' das redes sociais, ex-BBB aparece irreconhecível: 'Inovei'

Influenciador surpreendeu com novo visual; compare antes e depois

  Giuliana Mancini

  Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 08:29

Arthur Picoli no BBB 21
Arthur Picoli no BBB 21

Arthur Picoli surpreendeu ao aparecer com um novo visual nas redes sociais. Após passar alguns dias afastado da internet, o ex-participante do Big Brother Brasil 21 compartilhou uma foto nos Stories do Instagram no qual aparece careca. Segundo ele, esse foi o motivo do 'sumiço' online.

"Sumido por motivos de: inovei", disse Arthur. O ex-BBB já tinha surgido com um cabelo mais curtinho, abandonando o topete. Em junho, ele postou uma selfie e comentou: "Não é só sobre estilo. É sobre virar a chave. Quem aí tá precisando dar um reset também?". Nos comentários, a também ex-BBB Ivy Moraes, com quem ele namora atualmente, elogiou o influenciador: "Meu lindo".

Arthur também tem investido na vida fitness e, no mês passado, mostrou que conseguiu recuperar o shape que tinha há alguns anos. "O processo é lento e muito gratificante. Feliz demais em voltar a me reconhecer. Altos e baixos fazem parte da nossa trajetória", falou.

