Após 'sumiço' das redes sociais, ex-BBB aparece irreconhecível: 'Inovei'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 08:29
Arthur Picoli surpreendeu ao aparecer com um novo visual nas redes sociais. Após passar alguns dias afastado da internet, o ex-participante do Big Brother Brasil 21 compartilhou uma foto nos Stories do Instagram no qual aparece careca. Segundo ele, esse foi o motivo do 'sumiço' online.
"Sumido por motivos de: inovei", disse Arthur. O ex-BBB já tinha surgido com um cabelo mais curtinho, abandonando o topete. Em junho, ele postou uma selfie e comentou: "Não é só sobre estilo. É sobre virar a chave. Quem aí tá precisando dar um reset também?". Nos comentários, a também ex-BBB Ivy Moraes, com quem ele namora atualmente, elogiou o influenciador: "Meu lindo".
Arthur Picoli
Arthur também tem investido na vida fitness e, no mês passado, mostrou que conseguiu recuperar o shape que tinha há alguns anos. "O processo é lento e muito gratificante. Feliz demais em voltar a me reconhecer. Altos e baixos fazem parte da nossa trajetória", falou.