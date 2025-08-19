Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aprenda a fazer 3 sobremesas práticas e deliciosas para os dias frios

Doces são saborosos e reconfortantes

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 18:30

Arroz-doce cremoso com canela (Imagem: Sergio Hayashi | Shutterstock)
Arroz-doce cremoso com canela Crédito: Imagem: Sergio Hayashi | Shutterstock

Nos dias frios, as sobremesas se tornam protagonistas à mesa. Elas oferecem conforto, aquecem os momentos e transformam refeições simples em experiências especiais, ideais para compartilhar ou saborear em casa. Além disso, convidam à pausa na rotina e proporcionam instantes de prazer e harmonia, combinando sabor e acolhimento.

Sobremesas variadas

Sobremesas variadas por Pexels
Sobremesas variadas por Pexels
Sobremesas variadas por Pexels
Sobremesas variadas por Pexels
Sobremesas variadas por Pexels
Sobremesas variadas por Pexels
Sobremesas variadas por Pexels
Sobremesas variadas por Pexels
Sobremesas fitness por Reprodução
1 de 9
Sobremesas variadas por Pexels

A seguir, veja 3 sobremesas práticas e deliciosas para os dias frios!

Arroz-doce cremoso com canela

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de arroz
  • 4 xícaras de chá de água
  • 1 l de leite integral
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 395 g de leite condensado
  • 1 xícara de chá de creme de leite
  • 1 canela em pau
  • Canela em pau e em pó para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o arroz e a água. Cozinhe em fogo médio até que os grãos fiquem bem macios e a água quase seque. Acrescente o leite e a canela em pau, mexendo de vez em quando, até ferver. Junte o açúcar e o leite condensado, misture bem e deixe cozinhar em fogo baixo até engrossar, mexendo sempre para não grudar no fundo. Desligue o fogo, retire o pau de canela e misture o creme de leite. Polvilhe a canela em pó e finalize com a canela em pau. Sirva em seguida.

Banoffee (Imagem: alexanderon | Shutterstock)
Banoffee Crédito: Imagem: alexanderon | Shutterstock

Banoffee

Ingredientes

Base

  • 200 g de biscoito maisena triturado
  • 6 colheres de sopa de manteiga derretida

Recheio

  • 2 xícaras de chá de doce de leite cremoso
  • 4 bananas cortadas em rodelas

Cobertura

  • 2 xícaras de chá de creme de leite fresco bem gelado
  • 4 colheres de sopa de açúcar
  • Chocolate em pó para decorar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o biscoito triturado com a manteiga derretida até formar uma farofa úmida. Forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível, apertando bem. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Retire e deixe esfriar. Espalhe o doce de leite sobre a base já fria. Coloque por cima as rodelas de banana, distribuindo bem.

No liquidificador, bata o creme de leite fresco gelado com o açúcar até atingir o ponto de chantili firme. Cubra as bananas com o chantili e alise com uma espátula. Polvilhe o chocolate em pó por cima. Leve à geladeira por no mínimo 2 horas. Sirva em seguida.

Pudim de leite de coco

Ingredientes

  • 400 ml de leite de coco
  • 200 g de açúcar demerara
  • 3 colheres de sopa de amido de milho
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 30 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, misture 100 g de açúcar demerara coma água e leve ao fogo médio até dourar. Despeje em uma forma de pudim e reserve. Em outra panela, misture o leite de coco, o restante do açúcar demerara e o amido de milho, mexendo bem para não formar grumos. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Acrescente a essência de baunilha e misture até obter um creme homogêneo. Despeje o creme ainda quente na forma com a cobertura e deixe esfriar. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas antes de desenformar. Sirva em seguida. 

Leia mais

Imagem - Veja os riscos e como evitar a adultização das crianças

Veja os riscos e como evitar a adultização das crianças

Imagem - 6 passos para sua maquiagem resistir ao frio e à pele seca

6 passos para sua maquiagem resistir ao frio e à pele seca

Imagem - 4 características do cachorro da raça whippet

4 características do cachorro da raça whippet

Mais recentes

Imagem - 4 características do cachorro da raça whippet

4 características do cachorro da raça whippet
Imagem - 6 passos para sua maquiagem resistir ao frio e à pele seca

6 passos para sua maquiagem resistir ao frio e à pele seca
Imagem - Hora do almoço: veja 5 opções de saladas mornas e ricas em proteínas

Hora do almoço: veja 5 opções de saladas mornas e ricas em proteínas

MAIS LIDAS

Imagem - Veja 5 opções de corte de cabelo que afinam o rosto e rejuvenescem mulheres acima dos 40 anos
01

Veja 5 opções de corte de cabelo que afinam o rosto e rejuvenescem mulheres acima dos 40 anos

Imagem - Defensoria Pública abre concurso com salários de R$ 5,4 mil para nível médio
02

Defensoria Pública abre concurso com salários de R$ 5,4 mil para nível médio

Imagem - Vereadora Débora Santana pede licença da Câmara após prisão do filho
03

Vereadora Débora Santana pede licença da Câmara após prisão do filho

Imagem - Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 23 mil
04

Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 23 mil