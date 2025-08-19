CULINÁRIA

Aprenda a fazer 3 sobremesas práticas e deliciosas para os dias frios

Doces são saborosos e reconfortantes

Arroz-doce cremoso com canela Crédito: Imagem: Sergio Hayashi | Shutterstock

Nos dias frios, as sobremesas se tornam protagonistas à mesa. Elas oferecem conforto, aquecem os momentos e transformam refeições simples em experiências especiais, ideais para compartilhar ou saborear em casa. Além disso, convidam à pausa na rotina e proporcionam instantes de prazer e harmonia, combinando sabor e acolhimento.

A seguir, veja 3 sobremesas práticas e deliciosas para os dias frios!

Arroz-doce cremoso com canela

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz

4 xícaras de chá de água

1 l de leite integral

1 xícara de chá de açúcar

395 g de leite condensado

1 xícara de chá de creme de leite

1 canela em pau

Canela em pau e em pó para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o arroz e a água. Cozinhe em fogo médio até que os grãos fiquem bem macios e a água quase seque. Acrescente o leite e a canela em pau, mexendo de vez em quando, até ferver. Junte o açúcar e o leite condensado, misture bem e deixe cozinhar em fogo baixo até engrossar, mexendo sempre para não grudar no fundo. Desligue o fogo, retire o pau de canela e misture o creme de leite. Polvilhe a canela em pó e finalize com a canela em pau. Sirva em seguida.

Banoffee Crédito: Imagem: alexanderon | Shutterstock

Banoffee

Ingredientes

Base

200 g de biscoito maisena triturado

6 colheres de sopa de manteiga derretida

Recheio

2 xícaras de chá de doce de leite cremoso

4 bananas cortadas em rodelas

Cobertura

2 xícaras de chá de creme de leite fresco bem gelado

4 colheres de sopa de açúcar

Chocolate em pó para decorar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o biscoito triturado com a manteiga derretida até formar uma farofa úmida. Forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível, apertando bem. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Retire e deixe esfriar. Espalhe o doce de leite sobre a base já fria. Coloque por cima as rodelas de banana, distribuindo bem.

No liquidificador, bata o creme de leite fresco gelado com o açúcar até atingir o ponto de chantili firme. Cubra as bananas com o chantili e alise com uma espátula. Polvilhe o chocolate em pó por cima. Leve à geladeira por no mínimo 2 horas. Sirva em seguida.

Pudim de leite de coco

Ingredientes

400 ml de leite de coco

200 g de açúcar demerara

3 colheres de sopa de amido de milho

1 colher de chá de essência de baunilha

30 ml de água

Modo de preparo