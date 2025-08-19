variedades

4 características do cachorro da raça whippet

Conheça o cão que une velocidade e sensibilidade em um só animal de estimação

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 15:00

Os cachorros da raça whippet conquistaram os lares com seu comportamento fiel, equilibrado e extremamente afetuoso Crédito: Imagem: Anton Pentegov | Shutterstock

Originário da Grã-Bretanha, o whippet é um cão de aparência refinada, mas com impressionante capacidade atlética. A raça surgiu por volta do século XIX e foi desenvolvida a partir do cruzamento entre greyhounds e pequenos terriers, com o objetivo de criar um cachorro veloz, silencioso e eficiente na caça de pequenos animais.

Ao longo do tempo, o whippet deixou os campos de caça e pistas de corrida para conquistar os lares como um companheiro fiel, equilibrado e extremamente afetuoso. A seguir, confira outras características dessa raça!

1. Aparência física

O whippet possui uma silhueta única, que transmite agilidade e graça ao mesmo tempo. Seu corpo é magro, musculoso e bem proporcionado, com linhas suaves que evidenciam seu preparo físico para a velocidade. Conforme o padrão oficial da Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), os machos devem medir entre 47 e 51 cm na cernelha, enquanto as fêmeas variam de 44 a 47 cm.

A cabeça é longa e afinada, os olhos ovais e brilhantes transmitem vivacidade, e as orelhas, em forma de rosa, são pequenas e delicadas. A pelagem é curta, fina e bem rente ao corpo, sendo aceita em qualquer cor ou combinação de cores (exceto o padrão merle). Apesar da aparência frágil, o whippet é um cão forte e atlético, feito para correr longas distâncias.

2. Temperamento e personalidade

Entre as raças caninas, o whippet é conhecido por seu temperamento calmo, gentil e muito apegado ao tutor. Conforme a CBKC, ele é um cachorro equilibrado, carinhoso e altamente adaptável à vida doméstica ou a atividades ao ar livre. Sua personalidade tranquila faz com que ele conviva bem com crianças, idosos e até outros animais, desde que tenha sido corretamente socializado.

Mesmo tendo um forte instinto de caça e grande energia, o whippet é discreto dentro de casa. Gosta de conforto e afeto, e pode passar horas descansando ao lado da família. Não é um cão que late excessivamente nem demonstra agressividade, o que o torna uma ótima opção para ambientes urbanos.

Como tem pelagem curta e fina, o cachorro whippet precisa de proteção extra em dias gelados Crédito: Imagem: Blossoms | Shutterstock

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Por ter um corpo magro e pouco revestimento de gordura corporal, o whippet exige alguns cuidados específicos com alimentação e saúde. Sua dieta deve ser nutritiva, equilibrada e rica em proteínas de qualidade, especialmente se ele participar de atividades físicas intensas. O ideal é alimentar o cachorro com porções controladas, adequadas ao seu porte e nível de atividade, sempre com orientação veterinária.

Outro ponto importante é a sensibilidade ao frio: como tem pelagem curta e fina, o whippet precisa de proteção extra em dias gelados, como roupinhas ou camas aquecidas. Em geral, trata-se de uma raça saudável, mas é necessário atenção a lesões musculares ou escoriações, comuns em cães ativos e com pouca camada de gordura para proteção.

4. Educação e socialização

O whippet é um cão inteligente, sensível e que responde muito bem a métodos de adestramento baseados em reforço positivo. Começar a socialização ainda filhote é o mais indicado para que ele se acostume a diferentes estímulos – como sons, pessoas e outros animais – de forma natural. Como tem natureza gentil, é importante que a educação seja feita com paciência, sem rigidez ou punições, pois ele pode se tornar tímido ou retraído.