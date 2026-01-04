Lacrou Salvadô

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Paula Magalhães
Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 16:00
Natural com charme. A doutora Lanuse Peixoto (@dra.lanusepeixoto) fez bonito em um passeio no Rio Vermelho, ela construiu um um visu natural tendo o macacão cru como base neutra para os acessórios brilharem, como a bolsa artesanal.
Texturas. A faixa de crochê amarrada na cintura é a grande aposta para a estação, ele dialogou muito bem com as pulseiras em tons amadeirados.
Cool. Vinicius Santana (@vinisantan_a) diretor criativo da marca Atelie Mão de Mãe (@ateliemaodemae) acertou muito ao combinar a calça de linho com silhueta ampla com a camiseta mais justa. E a estampa da t-shirt merece destaque, muito descolada.
No tom. Patrick Fortuna (@patrickfortuna) é o outro nome por trás da AMM e mostra como uma produção monocromática é uma escolha de efeito. O conjunto elegante em rosa seco com corte bem confortável parece o convite para os dias quentes sem perder o estilo.
Descontraído. O designer de moda e dj Deco Sodré (@decozinhu) sabe como uma boa combinação fresh te deixa pronto para qualquer coisa sem passar calor. Ele apostou em um shortinho jeans com regata mais pochete para levar o necessário, sem falar no tênis perfeito para bater muita perna por aí.