Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lacrou Salvadô

Confira nossa curadoria

  • Foto do(a) author(a) Paula Magalhães

  • Paula Magalhães

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 16:00

A doutora Lanuse Peixoto fez bonito em um passeio no Rio Vermelho
A doutora Lanuse Peixoto fez bonito em um passeio no Rio Vermelho Crédito: ELIELTON ARAUJO

Natural com charme. A doutora Lanuse Peixoto (@dra.lanusepeixoto) fez bonito em um passeio no Rio Vermelho, ela construiu um um visu natural tendo o macacão cru como base neutra para os acessórios brilharem, como a bolsa artesanal.

A faixa de crochê amarrada na cintura é a grande aposta para a estação
A faixa de crochê amarrada na cintura é a grande aposta para a estação Crédito: ELIELTON ARAUJO

Texturas. A faixa de crochê amarrada na cintura é a grande aposta para a estação, ele dialogou muito bem com as pulseiras em tons amadeirados.

Vinicius Santana, diretor criativo da marca Atelie Mão de Mãe, acertou muito ao combinar a calça de linho com silhueta ampla com a camiseta mais justa
Vinicius Santana, diretor criativo da marca Atelie Mão de Mãe, acertou muito ao combinar a calça de linho com silhueta ampla com a camiseta mais justa Crédito: Paula Magalhães

Cool. Vinicius Santana (@vinisantan_a) diretor criativo da marca Atelie Mão de Mãe (@ateliemaodemae) acertou muito ao combinar a calça de linho com silhueta ampla com a camiseta mais justa. E a estampa da t-shirt merece destaque, muito descolada.

Patrick Fortuna é o outro nome por trás da AMM e mostra como uma produção monocromática é uma escolha de efeito
Patrick Fortuna é o outro nome por trás da AMM e mostra como uma produção monocromática é uma escolha de efeito Crédito: ELIELTON ARAUJO

No tom. Patrick Fortuna (@patrickfortuna) é o outro nome por trás da AMM e mostra como uma produção monocromática é uma escolha de efeito. O conjunto elegante em rosa seco com corte bem confortável parece o convite para os dias quentes sem perder o estilo.

O designer de moda e dj Deco Sodré sabe como uma boa combinação fresh te deixa pronto para qualquer coisa sem passar calor
O designer de moda e dj Deco Sodré sabe como uma boa combinação fresh te deixa pronto para qualquer coisa sem passar calor Crédito: ELIELTON ARAUJO

Descontraído. O designer de moda e dj Deco Sodré (@decozinhu) sabe como uma boa combinação fresh te deixa pronto para qualquer coisa sem passar calor. Ele apostou em um shortinho jeans com regata mais pochete para levar o necessário, sem falar no tênis perfeito para bater muita perna por aí.

Mais recentes

Imagem - Quem é o intérprete de Libras que viralizou após elogios de Ivete Sangalo

Quem é o intérprete de Libras que viralizou após elogios de Ivete Sangalo
Imagem - Justiça do Rio cobra dívida de R$ 500 mil de Renato Aragão por impostos atrasados

Justiça do Rio cobra dívida de R$ 500 mil de Renato Aragão por impostos atrasados
Imagem - Daniela Mercury abre o ano com convidados especiais e tributo a Mãe Carmen no Pôr do Som

Daniela Mercury abre o ano com convidados especiais e tributo a Mãe Carmen no Pôr do Som

MAIS LIDAS

Imagem - Atacante da Série A não se reapresenta, cobra dívida salarial e clube leva caso à Fifa
01

Atacante da Série A não se reapresenta, cobra dívida salarial e clube leva caso à Fifa

Imagem - Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada
02

Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada

Imagem - Nove apostas da Bahia faturam prêmio na Lotofácil; veja valores
03

Nove apostas da Bahia faturam prêmio na Lotofácil; veja valores

Imagem - Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais
04

Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais