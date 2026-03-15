TRÁGICO

Mulher morre afogada em praia de Salvador

Vítima ainda não foi formalmente identificada

Maysa Polcri

Publicado em 15 de março de 2026 às 08:31

Corpo foi levado ao IML Crédito: Reprodução

Uma mulher morreu afogada na praia do Rio Vermelho, em Salvador, na tarde de sábado (14). Segundo a Polícia Civil, a vítima ainda não foi identificada.

O caso foi registrado na 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho), que investiga as circunstâncias da morte. O afogamento foi registrado nas proximidades da Vila Caramuru. A vítima chegou a receber primeiros-socorros, mas não resistiu, conforme apuração da TV Bahia.