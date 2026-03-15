CRIME

Homem é preso em flagrante após se masturbar dentro de loja na Bahia

Caso foi registrado em Cruz das Almas, no Recôncavo da Bahia

Maysa Polcri

Publicado em 15 de março de 2026 às 08:45

Policiais militares realizaram a prisão Crédito: Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

Um homem foi preso em flagrante por importunação sexual em Cruz das Almas, no Recôncavo da Bahia, na última sexta-feira (13). Ele teria se masturbado dentro de uma loja em frente à dona do estabelecimento, de 32 anos.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para a ocorrência, na Praça do Lavrador, ao lado do Mercado Municipal da cidade. Após o homem praticar atos libidinosos, a vítima fugiu da loja correndo.