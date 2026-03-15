Homem é preso em flagrante após se masturbar dentro de loja na Bahia

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Maysa Polcri
Publicado em 15 de março de 2026 às 08:45
Um homem foi preso em flagrante por importunação sexual em Cruz das Almas, no Recôncavo da Bahia, na última sexta-feira (13). Ele teria se masturbado dentro de uma loja em frente à dona do estabelecimento, de 32 anos.
Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para a ocorrência, na Praça do Lavrador, ao lado do Mercado Municipal da cidade. Após o homem praticar atos libidinosos, a vítima fugiu da loja correndo.
O homem foi identificado e preso em flagrante. Ele segue à disposição da Justiça, segundo a Polícia Civil. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Cruz das Almas.