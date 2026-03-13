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Daniel Cady recusa apartamento oferecido por Ivete Sangalo; saiba como ficou partilha de bens

Casal terminou relacionamento em novembro de 2025

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de março de 2026 às 21:53

Ivete Sangalo e Daniel Cady decidiram colocar um ponto final no relacionamento
Ivete Sangalo e Daniel Cady decidiram colocar um ponto final no relacionamento Crédito: Globo | Paulo Belote

Apesar de uma separação madura e amigável, o nome de Ivete Sangalo e Daniel Cady voltaram aos holofotes após o nutricionista reatar o relacionamento com a ex-namorada, a empresária Camila Magalhães, notícia amplamente divulgada sem a permissão de Daniel, que não gostaria que Ivete soubesse do relacionamento dessa forma.

O divórcio do casal aconteceu da mesma maneira madura, com Daniel renunciando a tudo de Ivete, e apenas aceitando ficar com o que conquistou a partir do seu trabalho durante o casamento de 17 anos.

Ivete Sangalo & Daniel Cady

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O jornalista LeoDias divulgou detalhes do divórcio durante o programa “Melhor da Tarde”, da Band, nesta sexta-feira (13). De acordo com o comunicador, mesmo casado com Ivete, Daniel sempre focou em sua profissão.

"Ele seguiu na carreira de nutricionista, seguiu atendendo os pacientes dele, montou um podcast, ok? E 17 anos depois veio a separação. No final do relacionamento, Ivete Sangalo ofereceu a ele um apartamento de quatro quartos em Salvador. Para ele receber os filhos, inclusive. Só que ele recusou. Ele não aceitou. Ele disse: 'Eu vou sair desse casamento da mesma maneira que entrei, com as coisas que conquistei. Esta foi a decisão de Daniel Cady", explicou Leo Dias.

Antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica

Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
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Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais

O nutricionista abdicou de tudo, tanto que está em um novo padrão de vida. Daniel embarcou para a Europa, onde está em Málaga, no sul da Espanha, em um voo Salvador-Madrid na classe econômica, realidade bem diferente das viagens em família,feitas em classe executiva ou jatinho particular.

"Ele seguiu na carreira de nutricionista, seguiu atendendo os pacientes dele, montou um podcast, ok? E 17 anos depois veio a separação. No final do relacionamento, Ivete Sangalo ofereceu a ele um apartamento de quatro quartos em Salvador. Para ele receber os filhos, inclusive. Só que ele recusou. Ele não aceitou. Ele disse: 'Eu vou sair desse casamento da mesma maneira que entrei, com as coisas que conquistei. Esta foi a decisão de Daniel Cady", detalhou ainda Leo Dias.

As informações de Leo Dias foram obtidas a partir de um suposto grupo de WhatsApp em que estariam amigos próximos de Daniel Cady, de onde as informações foram vazadas, contra a vontade do nutricionista.

Ainda segundo o portal LeoDias, fontes próximas explicaram que Jesus Sangalo, irmão de Ivete e figura central em sua gestão na época, teria proposto que Daniel assinasse um acordo abrindo mão de qualquer direito sobre o patrimônio da artista.

Vale lembrar que durante o casamento, Ivete Sangalo e Daniel Cady construíram negócios e projetos juntos, como a marca de caldos naturais, Vero Brodo, a escola Ybá, com participação de Cynthia Sangalo, irmã de Ivete, e outros empreendimentos imobiliários.

Tags:

Ivete Sangalo Daniel Cady

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