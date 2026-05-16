CRIATIVIDADE

Cidade distribuirá camisinhas temáticas na Copa do Mundo com trocadilhos de futebol

Campanha quer incentivar sexo seguro entre turistas e moradores durante o Mundial

Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 19:00

Preservativos da Copa do Mundo Crédito: Reprodução

Toronto lançou uma campanha inusitada para a Copa do Mundo de 2026: a distribuição gratuita de camisinhas temáticas inspiradas no universo do futebol.

A ação é realizada pela Secretaria de Saúde Pública da cidade por meio do programa CondomTO e traz o slogan “Prepare-se para marcar com segurança”.

Dicas de unhas para a Copa do Mundo 1 de 28

As embalagens contam com trocadilhos ligados ao futebol e frases como “que finalização!” e “bloqueie esses chutes”, além de ilustrações com emojis jogando bola.

Segundo a prefeitura, o objetivo da campanha é reduzir o estigma relacionado à saúde sexual e ampliar o acesso da população a informações e serviços de prevenção.

Preservativos da Copa do Mundo Crédito: Reprodução

Toronto espera receber centenas de milhares de turistas durante a Copa do Mundo e vê o evento como uma oportunidade para reforçar ações de conscientização.

Essa não é a primeira vez que a cidade usa grandes eventos para campanhas do tipo. A estratégia já havia sido adotada durante a World Pride de 2014 e nos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2015.