Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cidade distribuirá camisinhas temáticas na Copa do Mundo com trocadilhos de futebol

Campanha quer incentivar sexo seguro entre turistas e moradores durante o Mundial

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 19:00

Preservativos da Copa do Mundo
Preservativos da Copa do Mundo Crédito: Reprodução

Toronto lançou uma campanha inusitada para a Copa do Mundo de 2026: a distribuição gratuita de camisinhas temáticas inspiradas no universo do futebol.

A ação é realizada pela Secretaria de Saúde Pública da cidade por meio do programa CondomTO e traz o slogan “Prepare-se para marcar com segurança”.

Dicas de unhas para a Copa do Mundo

Sugestões de unhas para a Copa do Mundo por Reprodução/Instagram
Sugestões de unhas para a Copa do Mundo por Reprodução/Instagram
Sugestões de unhas para a Copa do Mundo por Reprodução/Instagram
Sugestões de unhas para a Copa do Mundo por Reprodução/Instagram
Sugestões de unhas para a Copa do Mundo por Reprodução/Instagram
Sugestões de unhas para a Copa do Mundo por Reprodução/Instagram
Sugestões de unhas para a Copa do Mundo por Reprodução/Instagram
Sugestões de unhas para a Copa do Mundo por Reprodução/Instagram
Sugestões de unhas para a Copa do Mundo por Reprodução/Instagram
Sugestões de unhas para a Copa do Mundo por Reprodução/Instagram
Sugestões de unhas para a Copa do Mundo por Reprodução/Instagram
Sugestões de unhas para a Copa do Mundo por Reprodução/Instagram
Sugestões de unhas para a Copa do Mundo por Reprodução/Instagram
Sugestões de unhas para a Copa do Mundo por Reprodução/Instagram
Sugestões de unhas para a Copa do Mundo por Reprodução/Instagram
Sugestões de unhas para a Copa do Mundo por Reprodução/Instagram
Sugestões de unhas para a Copa do Mundo por Reprodução/Instagram
Sugestões de unhas para a Copa do Mundo por Reprodução/Instagram
Sugestões de unhas para a Copa do Mundo por Reprodução/Instagram
Sugestões de unhas para a Copa do Mundo por Reprodução/Instagram
Sugestões de unhas para a Copa do Mundo por Reprodução/Instagram
Sugestões de unhas para a Copa do Mundo por Reprodução/Instagram
Sugestões de unhas para a Copa do Mundo por Reprodução/Instagram
Sugestões de unhas para a Copa do Mundo por Reprodução/Instagram
Sugestões de unhas para a Copa do Mundo por Reprodução/Instagram
Sugestões de unhas para a Copa do Mundo por Reprodução/Instagram
Sugestões de unhas para a Copa do Mundo por Reprodução/Instagram
Sugestões de unhas para a Copa do Mundo por Reprodução/Instagram
1 de 28
Sugestões de unhas para a Copa do Mundo por Reprodução/Instagram

As embalagens contam com trocadilhos ligados ao futebol e frases como “que finalização!” e “bloqueie esses chutes”, além de ilustrações com emojis jogando bola.

Segundo a prefeitura, o objetivo da campanha é reduzir o estigma relacionado à saúde sexual e ampliar o acesso da população a informações e serviços de prevenção.

Preservativos da Copa do Mundo
Preservativos da Copa do Mundo Crédito: Reprodução

Toronto espera receber centenas de milhares de turistas durante a Copa do Mundo e vê o evento como uma oportunidade para reforçar ações de conscientização.

Essa não é a primeira vez que a cidade usa grandes eventos para campanhas do tipo. A estratégia já havia sido adotada durante a World Pride de 2014 e nos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2015.

Leia mais

Imagem - Essas são as 20 figurinhas mais raras do álbum da Copa do Mundo 2026

Essas são as 20 figurinhas mais raras do álbum da Copa do Mundo 2026

Imagem - Vera Viel expõe hábito curioso de Rodrigo Faro na hora do banho

Vera Viel expõe hábito curioso de Rodrigo Faro na hora do banho

Imagem - Morre Milton Naves, voz histórica do rádio esportivo, aos 70 anos

Morre Milton Naves, voz histórica do rádio esportivo, aos 70 anos

Dados da Secretaria de Saúde Pública apontam que infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis, gonorreia e clamídia, estão entre as doenças transmissíveis mais notificadas da cidade.

Mais recentes

Imagem - O fim das 'vacas magras': Por que Touro, Virgem e Capricórnio entram em fase de lucros a partir deste sábado (16 de maio)

O fim das 'vacas magras': Por que Touro, Virgem e Capricórnio entram em fase de lucros a partir deste sábado (16 de maio)
Imagem - Mudança de destino: os próximos dias prometem respostas, alívio e oportunidades inesperadas para esses 4 signos

Mudança de destino: os próximos dias prometem respostas, alívio e oportunidades inesperadas para esses 4 signos
Imagem - TikTok anuncia nova plataforma que reserva hotéis e viagens através de vídeo e desafia domínio de gigante da tecnologia

TikTok anuncia nova plataforma que reserva hotéis e viagens através de vídeo e desafia domínio de gigante da tecnologia