Cidade distribuirá camisinhas temáticas na Copa do Mundo com trocadilhos de futebol

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Fernanda Varela
Publicado em 16 de maio de 2026 às 19:00
Toronto lançou uma campanha inusitada para a Copa do Mundo de 2026: a distribuição gratuita de camisinhas temáticas inspiradas no universo do futebol.
A ação é realizada pela Secretaria de Saúde Pública da cidade por meio do programa CondomTO e traz o slogan “Prepare-se para marcar com segurança”.
Dicas de unhas para a Copa do Mundo
As embalagens contam com trocadilhos ligados ao futebol e frases como “que finalização!” e “bloqueie esses chutes”, além de ilustrações com emojis jogando bola.
Segundo a prefeitura, o objetivo da campanha é reduzir o estigma relacionado à saúde sexual e ampliar o acesso da população a informações e serviços de prevenção.
Toronto espera receber centenas de milhares de turistas durante a Copa do Mundo e vê o evento como uma oportunidade para reforçar ações de conscientização.
Essa não é a primeira vez que a cidade usa grandes eventos para campanhas do tipo. A estratégia já havia sido adotada durante a World Pride de 2014 e nos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2015.
Dados da Secretaria de Saúde Pública apontam que infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis, gonorreia e clamídia, estão entre as doenças transmissíveis mais notificadas da cidade.