TikTok anuncia nova plataforma que reserva hotéis e viagens através de vídeo e desafia domínio de gigante da tecnologia

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 16 de maio de 2026 às 17:17
Você já deve ter visto alguma viagem interessante no TikTok. Já imaginou conseguir agendar uma visita, reservar hotel e comprar passagem, tudo pelo aplicativo? Esse é o objetivo do TikTok GO, a nova plataforma da empresa para automatizar tudo em um só lugar.
O TikTok GO aparece em áreas que o usuário já usa para descobrir conteúdos e destinos. Ao encontrar um hotel, atração ou passeio, a pessoa pode abrir informações e seguir para a reserva.
Destinos turísticos em alta no TikTok, entre 2023 e 2026
Essa estratégia segue uma tendência que também aparece em outras empresas. A Uber, por exemplo, passou a testar reservas de quartos de hotel diretamente pelo aplicativo, ampliando sua atuação além do transporte.
Adam PresserCEO da TikTok USDS Joint Venture em comunicado oficial
Essa influência também aparece na produção científica. Um estudo publicado na Revista Turismo em Análise, ligada à USP, analisou 302 usuários brasileiros do TikTok e investigou como vídeos da rede afetam a intenção de escolher destinos turísticos.
A pesquisa indicou que atitude positiva diante dos vídeos e busca por status têm relação direta com a intenção de escolher um destino visto no TikTok. Ao mesmo tempo, muitos entrevistados disseram usar o app mais para entretenimento ou desconfiar dos conteúdos.
Por enquanto, o TikTok GO está restrito aos Estados Unidos. Porém, se houver demanda em terras americanas, o aplicativo pode chegar ao Brasil.
Com o TikTok Go a rede entra em confronto mais direto com o Google no setor de viagens, hoje dominado por soluções como Google Hotels e Google Flights, além de já funcionar como ferramenta de busca e descoberta de novos lugares, antes domínio quase absoluto da gigante americana.