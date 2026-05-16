TIKTOK GO

TikTok anuncia nova plataforma que reserva hotéis e viagens através de vídeo e desafia domínio de gigante da tecnologia

Plataforma digital já se concentra como um dos principais pólos de pesquisa para novas viagens



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 16 de maio de 2026 às 17:17

A novidade foi anunciada para usuários dos Estados Unidos Crédito: Solen Feyissa / Wikimedia Commons

Você já deve ter visto alguma viagem interessante no TikTok. Já imaginou conseguir agendar uma visita, reservar hotel e comprar passagem, tudo pelo aplicativo? Esse é o objetivo do TikTok GO, a nova plataforma da empresa para automatizar tudo em um só lugar.

O TikTok GO aparece em áreas que o usuário já usa para descobrir conteúdos e destinos. Ao encontrar um hotel, atração ou passeio, a pessoa pode abrir informações e seguir para a reserva.

Destinos turísticos em alta no TikTok, entre 2023 e 2026 1 de 9

Essa estratégia segue uma tendência que também aparece em outras empresas. A Uber, por exemplo, passou a testar reservas de quartos de hotel diretamente pelo aplicativo, ampliando sua atuação além do transporte.

A ferramenta nasce com parceiros do turismo digital, como Booking.com, Expedia, Viator, GetYourGuide, Tiqets e Trip.com. A funcionalidade é apenas para 18+ Crédito: Otavio Henrique / Pexels

"Todos os dias no TikTok, milhões de pessoas descobrem onde comer, onde ficar e o que fazer a seguir. O TikTok GO conecta esse momento de inspiração diretamente às empresas por trás dele, e isso é bom para criadores, bom para negócios locais e bom para comunidades" Adam Presser CEO da TikTok USDS Joint Venture em comunicado oficial

O peso do TikTok no turismo

Essa influência também aparece na produção científica. Um estudo publicado na Revista Turismo em Análise, ligada à USP, analisou 302 usuários brasileiros do TikTok e investigou como vídeos da rede afetam a intenção de escolher destinos turísticos.

A pesquisa indicou que atitude positiva diante dos vídeos e busca por status têm relação direta com a intenção de escolher um destino visto no TikTok. Ao mesmo tempo, muitos entrevistados disseram usar o app mais para entretenimento ou desconfiar dos conteúdos.

A plataforma auxilia a canalizar o interesse com praticidade Crédito: tiktok

Por enquanto, o TikTok GO está restrito aos Estados Unidos. Porém, se houver demanda em terras americanas, o aplicativo pode chegar ao Brasil.