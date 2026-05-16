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TikTok anuncia nova plataforma que reserva hotéis e viagens através de vídeo e desafia domínio de gigante da tecnologia

Plataforma digital já se concentra como um dos principais pólos de pesquisa para novas viagens

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 16 de maio de 2026 às 17:17

A novidade foi anunciada para usuários dos Estados Unidos
A novidade foi anunciada para usuários dos Estados Unidos Crédito: Solen Feyissa / Wikimedia Commons

Você já deve ter visto alguma viagem interessante no TikTok. Já imaginou conseguir agendar uma visita, reservar hotel e comprar passagem, tudo pelo aplicativo? Esse é o objetivo do TikTok GO, a nova plataforma da empresa para automatizar tudo em um só lugar.

O TikTok GO aparece em áreas que o usuário já usa para descobrir conteúdos e destinos. Ao encontrar um hotel, atração ou passeio, a pessoa pode abrir informações e seguir para a reserva.

Destinos turísticos em alta no TikTok, entre 2023 e 2026

Dolomitas, Itália, alta de 298% por Chensiyuan / Wikimedia Commons
Tromsø, Noruega, alta de 285% por Gunnar Hildonen / Wikimedia Commons
Hurghada, Egito, alta de 270% por Dr. Ondřej Havelka / Wikimedia Commons
Shibuya, Japão, alta de 267% por David Kernan / Wikimedia Commons
Koh Tao, Tailândia, alta de 260% por Jonathan Macleay / Wikimedia Commons
Punta Cana, República Dominicana, alta de 121% por Danu Widjajanto / Wikimedia Commons
Zanzibar, Tanzânia, alta de 121% por Dr. Ondřej Havelka / Wikimedia Commons
Zakopane, Polônia, alta de 138% por Zalasem1 / Wikimedia Commons
Esses destinos foram feitos com base no ranking do Swinton Travel, que usa dados do TikTok Creative Center por Cyril Bagnost (Atelier Bagnost) / Wikimedia Commons
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Dolomitas, Itália, alta de 298% por Chensiyuan / Wikimedia Commons

Essa estratégia segue uma tendência que também aparece em outras empresas. A Uber, por exemplo, passou a testar reservas de quartos de hotel diretamente pelo aplicativo, ampliando sua atuação além do transporte.

A ferramenta nasce com parceiros do turismo digital, como Booking.com, Expedia, Viator, GetYourGuide, Tiqets e Trip.com. A funcionalidade é apenas para 18+
A ferramenta nasce com parceiros do turismo digital, como Booking.com, Expedia, Viator, GetYourGuide, Tiqets e Trip.com. A funcionalidade é apenas para 18+ Crédito: Otavio Henrique / Pexels

"Todos os dias no TikTok, milhões de pessoas descobrem onde comer, onde ficar e o que fazer a seguir. O TikTok GO conecta esse momento de inspiração diretamente às empresas por trás dele, e isso é bom para criadores, bom para negócios locais e bom para comunidades"

Adam Presser

CEO da TikTok USDS Joint Venture em comunicado oficial

O peso do TikTok no turismo

Essa influência também aparece na produção científica. Um estudo publicado na Revista Turismo em Análise, ligada à USP, analisou 302 usuários brasileiros do TikTok e investigou como vídeos da rede afetam a intenção de escolher destinos turísticos.

A pesquisa indicou que atitude positiva diante dos vídeos e busca por status têm relação direta com a intenção de escolher um destino visto no TikTok. Ao mesmo tempo, muitos entrevistados disseram usar o app mais para entretenimento ou desconfiar dos conteúdos.

A plataforma auxilia a canalizar o interesse com praticidade
A plataforma auxilia a canalizar o interesse com praticidade Crédito: tiktok

Por enquanto, o TikTok GO está restrito aos Estados Unidos. Porém, se houver demanda em terras americanas, o aplicativo pode chegar ao Brasil.

Com o TikTok Go a rede entra em confronto mais direto com o Google no setor de viagens, hoje dominado por soluções como Google Hotels e Google Flights, além de já funcionar como ferramenta de busca e descoberta de novos lugares, antes domínio quase absoluto da gigante americana.

Tags:

Turismo Redes Sociais Tiktok

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