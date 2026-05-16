ASTROLOGIA

O fim das 'vacas magras': Por que Touro, Virgem e Capricórnio entram em fase de lucros a partir deste sábado (16 de maio)

Saiba como aproveitar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de maio de 2026 às 19:19

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Se você faz parte dos signos de Terra, pode começar a comemorar com moderação e estratégia. O sábado marca o início de uma fase de sucesso financeiro que não vem do acaso, mas da recompensa pelo seu esforço contínuo. A Lua Nova em Touro funciona como um ímã para recursos, ajudando você a enxergar oportunidades de ganho onde ninguém mais vê.



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Muitas vezes a gente reclama que o dinheiro entra e sai, mas a energia de hoje favorece a retenção e o crescimento. É um excelente momento para planejar investimentos, comprar algo de valor duradouro ou simplesmente organizar sua vida financeira para que o alívio seja permanente. O segredo do sucesso neste sábado é a paciência: o que você inicia hoje tem tudo para dar lucros crescentes.

Para Touro, em especial, a sorte está dobrada. É o seu ano, o seu momento e a sua lua. Não tenha medo de investir em si mesmo ou de tirar aquele projeto da gaveta que envolve criatividade e retorno material. Virgem e Capricórnio também sentem uma segurança maior para dar passos ousados, mas calculados. A fase de "sobrevivência" está dando lugar à fase de "conquista".