ASTROLOGIA

3 signos recebem notícia inesperada no amor ainda em maio e o que vem aí pode mudar tudo

Uma mensagem inesperada, uma confissão guardada ou um retorno do passado pode virar o jogo emocional antes do fim de maio

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de maio de 2026 às 07:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Maio de 2026 ganha um clima de virada no amor, principalmente na segunda metade do mês. Conversas destravam, sentimentos ficam mais claros e aquilo que parecia indefinido começa finalmente a tomar forma. Para alguns signos, isso não chega de forma planejada, vem como surpresa mesmo. Um contato inesperado, uma revelação ou até uma reaproximação pode mexer com tudo de uma vez. E para três signos, esse movimento promete ser ainda mais intenso. Veja a previsão do site "Economic Times".

Gêmeos: Maio acelera tudo na sua vida amorosa, e isso fica impossível de ignorar. Você passa a chamar mais atenção, mas o principal não é isso, é o fato de que as pessoas começam a se posicionar. Aquela situação confusa pode finalmente ganhar clareza, seja por meio de uma mensagem inesperada ou de uma conversa direta que muda o rumo da história. O que antes parecia enrolado agora se resolve rápido, e você percebe que não precisa mais adivinhar o que o outro sente.

Dica cósmica: Não fuja das conversas importantes, elas são justamente o que vai destravar o que você tanto quer entender.

Decoração que é a cara de Gêmeos 1 de 10

Libra: O mês traz um tipo de reviravolta emocional que você já não esperava mais. Um contato do passado, uma reaproximação ou até alguém que estava distante pode voltar com uma energia diferente. Aquilo que ficou em aberto ganha uma nova chance de ser resolvido, só que agora com mais maturidade. Você sente que algo pode recomeçar, mas de um jeito mais leve e verdadeiro.

Dica cósmica: Nem toda volta significa repetição, algumas são oportunidades de fazer diferente.

Decoração que é a cara de Libra 1 de 10

Aquário: Se tem alguém que pode ser surpreendido de verdade nesse mês, é você. Uma conexão que parecia casual pode ganhar intensidade de repente, ou alguém pode simplesmente se declarar quando você menos espera. A energia é de movimento rápido, e o que começa como algo leve pode evoluir mais do que você imaginava. O importante aqui é não tentar controlar tudo, porque o melhor vem justamente do inesperado.

Dica cósmica: Permita-se viver o que surgir sem tentar prever cada passo, a graça está justamente na surpresa.