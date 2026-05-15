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Como é a 'Casa da Montanha Mágica' do ex-galã de 'Malhação' com tecnologia térmica e vista para as nuvens

Alejandro Claveauxr revelou detalhes do projeto sustentável que une design rústico e tecnologia térmica contra o frio da serra

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de maio de 2026 às 12:00

'Casa da Montanha Mágica' do ex-galã de Malhação Crédito: Reprodução

O ator Alejandro Claveaux, que marcou época como galã de Malhação, está transformando um sonho antigo em realidade: a construção de sua "Casa da Montanha Mágica", localizada na paradisíaca região de Visconde de Mauá, no Sul Fluminense.

Em um relato nas redes sociais, Alejandro mostrou que não é apenas o dono do terreno, mas um entusiasta presente em cada etapa da obra. "É muito doido ver um sonho que ficou tanto tempo só na minha cabeça agora virando espaço, detalhe, textura", desabafou o ator.

Veja como é a 'casa da montanha mágica' do ex-galã de Malhação

Ator Alejandro Claveaux constrói 'casa da montanha mágica' no Rio por Reprodução/Instagram
Ator Alejandro Claveaux constrói 'casa da montanha mágica' no Rio por Reprodução/Instagram
Ator Alejandro Claveaux constrói 'casa da montanha mágica' no Rio por Reprodução/Instagram
Ator Alejandro Claveaux constrói 'casa da montanha mágica' no Rio por Reprodução/Instagram
Ator Alejandro Claveaux constrói 'casa da montanha mágica' no Rio por Reprodução/Instagram
Ator Alejandro Claveaux constrói 'casa da montanha mágica' no Rio por Reprodução/Instagram
Ator Alejandro Claveaux constrói 'casa da montanha mágica' no Rio por Reprodução/Instagram
Ator Alejandro Claveaux constrói 'casa da montanha mágica' no Rio por Reprodução/Instagram
Ator Alejandro Claveaux constrói 'casa da montanha mágica' no Rio por Reprodução/Instagram
Ator Alejandro Claveaux constrói 'casa da montanha mágica' no Rio por Reprodução/Instagram
Ator Alejandro Claveaux constrói 'casa da montanha mágica' no Rio por Reprodução/Instagram
Ator Alejandro Claveaux constrói 'casa da montanha mágica' no Rio por Reprodução/Instagram
Ator Alejandro Claveaux constrói 'casa da montanha mágica' no Rio por Reprodução/Instagram
Ator Alejandro Claveaux constrói 'casa da montanha mágica' no Rio por Reprodução/Instagram
Ator Alejandro Claveaux constrói 'casa da montanha mágica' no Rio por Reprodução/Instagram
Ator Alejandro Claveaux constrói 'casa da montanha mágica' no Rio por Reprodução/Instagram
Ator Alejandro Claveaux constrói 'casa da montanha mágica' no Rio por Reprodução/Instagram
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Ator Alejandro Claveaux constrói 'casa da montanha mágica' no Rio por Reprodução/Instagram

Pelo que o ator revelou, o projeto preza pela integração total com a natureza, sem abrir mão da funcionalidade. Um dos grandes diferenciais é o telhado tecnológico: Alejandro escolheu materiais específicos que funcionam como isolantes, garantindo que a casa seja fresca no verão e mantenha o calor durante o inverno rigoroso da montanha.

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As imagens mostram uma arquitetura que valoriza o pé-direito alto e grandes aberturas, pensadas para que a "magia" da paisagem externa faça parte da decoração interna.

Longe dos estúdios, o ator admitiu que o processo é "intenso e cansativo", mas extremamente recompensador. Alejandro faz questão de exaltar a equipe de profissionais que o acompanha, destacando que a energia do lugar vem das pessoas que acreditam no projeto tanto quanto ele.

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Tags:

Ator Casa Ator de Malhação Alejandro Claveaux Casa dos Famosos

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